Makis De Angulo contó cuáles son los hobbies que pocos conocen de ella y que más disfruta hacer

Makis De Angulo es una de las cuatro artistas que hacen parte de la agrupación Calypso en la programación de Caracol Televisión en Ventino, el precio de la gloria . Con el personaje que lleva su mismo nombre de pila, la artista ha conectado con muchos televidentes y los seguidores gracias a su talento, pero también, a las historias que comparte en sus redes sociales.

Es así, como la cantante de la girlband Ventino reveló para Caracoltv.com cuáles son esos hobbies o actividades que le gustan hacer constantemente y nadie conoce sobre ella.

Para la artista que debutó como actriz en la pantalla chica el 1 de marzo; la gastronomía es una de sus más grandes pasiones: "Yo amo cocinar, especialmente postres, soy demasiado dulcera, tengo una página en Instagram que se llama Makis & Cream, que no pongo nada hace años, pero igual solía subir cosas, entonces me encanta cocinar".

Precisamente, sobre este gusto por la culinaria, en la cuenta oficial de Instagram de Maria Cristina De Angulo, más conocida como Makis; ha compartido en algunas ocasiones, el proceso de algunas recetas que prepara, como también, ha interactuado con sus seguidores, a quienes les pregunta si desean saber más sobre cada una de estas.

Otro de esos hobbies a los que le hizo gran mención tiene que ver precisamente con el arte, ya que para la intérprete de 'Vente Conmigo', la pintura y el dibujo hacen parte de las actividades que le permiten salir de la rutina y el estrés.

Makis De Angulo agregó sobre sus pasiones que: "Me encanta tocar guitarra y piano; también me gusta mucho hacer rompecabezas, hace mucho no armo uno, pero siento que son de esos momentos para desconectarme un poco para estar conmigo, y también me encanta leer."

Sobre 'Ventino, el precio de la gloria'

Natalia Afanador, Camila Esguerra , María Cristina de Angulo y Olga Lucía Vives debutan como actrices en la producción de Caracol Televisión que, a pesar de que no revela sus historias de vida reales, sí conserva los nombres de las integrantes del grupo y muestra su indudable talento. El elenco está conformado por reconocidos actores como: Carolina Gómez, José Ramón Barreto , Sandra Reyes, César Mora, Miguel González, entre otros artistas talentosos.