Camila Esguerra reaccionó a las escenas de pasión entre Natalia Afanador y José Ramón Barreto

Las famosas cantantes Camila Esguerra , Makis De Angulo , Natalia Afanador y Olga Lucía Vives debutaron en Ventino, el precio de la gloria como actrices, experiencia artística que han compartido en sus redes sociales a medida que avanza esta historia de drama musical.

Desde que se estrenó la serie en las noches de Caracol Televisión, los fans de la banda y televidentes ha seguido cada una de las historias de sus personajes, como también, de las curiosas anécdotas que ocurrieron durante el rodaje con cada uno de los actores, quienes en las plataformas digitales han publicado

Precisamente, sobre algunos momentos curiosos, la cantante Camila Esguerra compartió su reacción en la cuenta oficial de Ventino para TikTok, respecto a una de las escenas candentes donde su compañera Natalia Afanador está junto a José Ramón Barreto quien interpreta a Manolo Cano.

En el vídeo que suma más de 137 mil reproducciones y pasa los 16 mil me gusta; la artista se grabó en modo selfie observando la secuencia de sus compañeros; al tiempo, volteó en repetidas ocasiones el celular y dejó ver rápidamente a la pareja quienes se besaron apasionadamente.

Camila Esguerra tuvo una curiosa reacción, pues entre risas nerviosas y un suave grito reaccionó al ver a su compañera de agrupación actuando, en este corto vídeo, Camila expresó: "Estoy sudando". Asimismo, el clip estuvo acompañado de la descripción: "Reacción genuina cada vez que Natalia tiene una escena de s*xo 😂".

Como era de esperarse, los comentarios de los fans o más conocidos como 'Ventiners', no se hicieron esperar, y con humor también reaccionaron a la forma en que Camila expresó su sorpresa: "Hasta ahora solo he visto que Natalia tiene escenas de pasión 😂 y las demás solo discuten", "Jajajaja, yo era igual y eso que no soy del grupo", "así fui yo con la escena de anoche en la pesadilla de Martina... ¡Por Dios!😂😳", "Suban la escena 😂 no tengo por donde verlo", "La caras que hace al ver las escenas 😁", "Amooo 😂quiero la reacción de todas las escenas hot que ha tenido Nata 😂".

