Olga Lucía Vives reveló cómo fue la experiencia de su peor beso: conoce los detalles del storytime

El debut como actriz para Olga Lucía Vives en la serie Ventino, el precio de la gloria lo han recibido muy bien los televidentes de Caracol Televisión, como también sus seguidores, quienes están pendientes de las novedades y los detalles, tanto de las grabaciones, como de las historias que hay detrás de cada uno de los personajes de esta producción musical.

Olga Lucía Vives aceptó el reto de Caracoltv.com para contar el storytime del que ha sido hasta el momento su peor beso, situación que vivió en su etapa de adolescencia.

La artista puso en contexto sobre el hecho que, ocurrió en medio de una fiesta a la que fue invitada cuando tenía 15 años, celebración que llevó a cabo un grupo de estudiantes del colegio al que ella asistía también y donde estuvo presente un joven que le gustaba.

Olga Vives reveló que al principio de la celebración, el hombre le había dado un beso, pero horas después se acercó a ella cuando había consumido bastante licor, nuevamente le dio algunos besos sin ella saber qué había pasado antes.

"Él había vomitado y después de vomitar fue y me dio besos, yo no tenía ni idea y mis amigas me decían: "para", y yo no entendía, pero pues le di el beso con la boquita vomitada": agregó entre risas la actriz y cantante.

Asimismo, la artista samaria ha compartido en sus redes sociales constantemente varios detalles sobre el proceso de rodaje en el cual es protagonista junto a sus amigas y colegas: Camila Esguerra , Makis De Angulo y Natalia Afanador con quines hace ocho años conforman la banda musical Ventino.

Vives también ha destacado su proceso profesional y artístico después de la participación en la película colombiana: 'Encanto', filme en el que su voz le dio vida a varias canciones como: 'La familia Madrigal', 'Sólo tú' e 'Inspiración'.

Sobre Olga Vives en Ventino, el precio de la gloria

Su personaje dentro de la serie lleva el mismo nombre de pila de la cantante, pero la historia de vida es totalmente diferente en esta producción, donde enfrenta una difícil relación con sus dos hermanos menores de quienes está a cargo; paralelamente emprende su sueño musical el cual se ve truncado frecuentemente por los malvados planes de Martina Pumarejo.