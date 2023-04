Camila Esguerra confesó el top 5 de cosas normales que le dan vergüenza hacer en público

La cantante y ahora actriz, Camila Esguerra hace parte de la serie musical Ventino, el precio de la gloria , junto a sus amigas y colegas Makis De Angulo, Natalia Afanador y Olga Lucía Vives, entre otros reconocidos actores. Serie con la que han dado a conocer todo su talento, pero también, con la cual han compartido algunos datos curiosos de sus vidas.

Es así, como Camila Esguerra reveló cuáles son esos momentos que hacen parte de la cotidianidad, pero que más le avergüenzan hacer en público; trend viral de la redes sociales donde algunos usuarios han manifestado sentir pena cuando les cantan el cumpleaños, deben elegir qué comer, o a cuál restaurante ir, estornudar delante de otras personas y ver escenas de pasión delante de sus padres, entre muchas más.

Te puede interesar: Camila Esguerra reaccionó a las escenas de pasión entre Natalia Afanador y José Ramón Barreto

Sobre su top 5 de cosas normales que más le causan vergüenza, Camila Esguerra habló para Caracoltv.com que, la primera implica el momento de llamar a un mesero en un restaurante, pues esto le causa ansiedad, y agregó que, aunque tiene un estilo bastante llamativo a la hora de vestir, este no le funciona pues siempre debe insistir para que los meseros tengan su atención.

Bajo la lista de estas situaciones bochornosas, indicó que también siente pena hacer historias para su cuenta de Instagram en público, llegar a un lugar y que el vigilante no se de cuenta que ella está ahí, pedir un platillo en un restaurante para compartir, pero que nadie se anime a ser el primero en probarlo.

Publicidad

Para el cierre de esta dinámica, la artista agregó que toser en público son otra de esas cosas normales que le dan pena, Esguerra concluyó: "Creo que después del Covid todo el mundo quedó traumatizado y no hay nada peor que a uno le de un ataque de tos. Justo durante la grabación, a mí me dio tos crónica como por mes y medio. Grabando escenas se me salían las lágrimas solo por intentar no toser, odio toser en público.

Mira también: Ventino, el precio de la gloria: Así fue como José Ramón Barreto y Natalia Afanador se conocieron

Después de conocer esta versión del reto desde la incomodidad de Camila Esguerra, algunos fans de la agrupación Ventino coincidieron con la también actriz y comentaron al respecto: "Jajaja Camila y yo tenemos cosas en común", "La única que no me pasa es la de la comida, pero porque yo odio compartirla", "Jajaja me pasa lo de toser".

Publicidad