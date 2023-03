“Demasiado rolas”: Las Ventino imitaron acentos colombianos ¿cómo les fue en el intento?

Ventino, el precio de la gloria, ya lleva unos días al aire y los colombianos han podido conocer a las cantantes en su primera vez como actrices, un proceso que disfrutaron completamente y así lo han hecho ahora imitando acentos colombianos.

Antes de iniciar el juego, resaltaron que es un reto de absoluta diversión y no para resaltar sus habilidades imitando, pues tienen claro que estas son mínimas. Asimismo, Natalia hizo énfasis en que no intentaron faltarle el respeto a ninguno de los acentos.

Las cuatro Ventino se dividieron en parejas, por un lado, María Cristina de Angulo vs. Natalia Afanador y por el otro Olga Lucía Vives vs. Camila Esguerra, así empezó el primer round.

El primer acento fue el costeño y el turno fue para Natalia, al reto se le sumó una dificultad y es que Olga propuso que imitaran la manera de hablar de la costa mientras regañaban a una amiga por volver con su ex.

“Tenía que poner más atención a esos regaños”, confesó Makis, y Natalia dijo que lo confundía con el acento venezolano, lo que dio pie para que le hicieran un poco de bullying al respecto, ¿tendrá alguna conquista del país vecino?

Entre risas hizo su debut mientras que Olga, que sí es costeña realmente, la corregía con técnica. De la misma forma hizo énfasis en la importancia del tono de voz, pues normalmente es elevado “creo que explotaron los micrófonos”, comentó Camila después de escuchar a Natalia.

Luego siguió el momento de Makis y brilló, todo entre las risas de sus amigas que la declararon como un triunfo, aunque también comentaron que “parecía cubana” y le dieron el beneficio de la duda.

El segundo acento fue el paisa y la situación que debían representar fue un reclamo a la otra por llegar tarde. Natalia lo intentó, pero fue más difícil de lo que pensó, aunque finalmente lo dominó muy bien, sin embargo, Makis incluso olvidó cómo hablar “me encanta que cuando hay acentos se desconecta el español”, afirmó Camila.

Para el tercer acento el turno ya fue para la segunda pareja, Olga y Camila quienes debían hablar sobre una traga maluca con acento caleño.

Aunque tenían un tutor personal en el estudio, fue muy difícil para las dos y no pudieron de la risa, incluso cuando Camila tuvo un novio caleño y sus habilidades en el ejercicio no fueron muchas, “soy demasiado rola”, confesó.

Finalmente tuvieron que imitar el acento santandereano mientras que regañaban a una amiga por no ser disimulada. Olga le pidió ayuda a Makis, que tuvo un novio santandereano, sin embargo, la joven no fue de mucha ayuda, lo cierto es que las risas no las dejaron lograrlo y decidieron no intentarlo más.

“Vamos a darnos un aplauso”, aseguraron y no dudaron que Makis y Natalia fueron las que sacaron la cara por el grupo en el reto ¿cómo lo hicieron?