En medio de las grabaciones de Ventino, Juan Millán tuvo un accidente con un cuchillo

Muchas son las historias que existen detrás de las producciones; por eso, el actor Juan Millán , que interpreta a Miguel en Ventino , reveló una que vivió durante las grabaciones de la serie y que llegó a preocupar a más de un integrante del elenco.

En diálogo con Caracoltv.com, confesó que sufrió un accidente doméstico cuando intentaba quitarse una manilla con un cuchillo: “me enterré un cuchillo en el ojo, duré lejos de grabación como 20 días, la producción tuvo mucho susto porque hubo riesgo de haber quedado tuerto, realmente en lo personal tuve mucho pánico”, mencionó.

Afortunadamente, contó con el apoyo de los miembros de la producción, quienes hicieron todo lo posible por brindarle asistencia rápidamente. Luego de guardar un poco de reposo en su casa, Millán pudo regresar a su trabajo para seguirle dando vida al papá de Simón, uno de los personajes más importantes en el universo de María Cristina de Angulo en Calypso.

“Gracias a Dios no pasó a mayores. Sí hay fotos, hay cualquier cantidad de contenido de la lesión, pero veo muy bien por ambos ojos”, finalizó.

¿Quién es Juan Millán?

Es un actor colombiano, oriundo de Bogotá, que es egresado de la academia Actuemos de Edgardo Román. En televisión nacional ha destacado en grandes proyectos como lo es ‘Arelys Henao, canto para no llorar, donde tuvo la oportunidad de personificar a Matías, un compañero de colegio de ‘La Reina de la Música Popular’ que destacó por molestarla, al igual que lo hizo con una de sus mejores amigas, de quien terminó enamorándose.Te puede interesar: ¿Qué hace Juan Felipe Samper para lucir como un galán? El actor de Ventino reveló el secreto

A este éxito se le suma el de Ventino, el precio de la gloria, donde logró interpretar junto a Makis una relación tóxica. Miguel es un hombre celoso que no está de acuerdo con que la madre de su hijo se dedique a la música, por eso, hace todo lo que está a su alcance para evitar que ella cumpla su gran sueño.