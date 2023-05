Ventino: Rosalía respondió si Camila Esguerra sería capaz de robarle el novio a una amiga

Rosalía y Camila Esguerra han sido de los personajes más polémicos de Ventino, el precio de la gloria . Sus historias de vida y personalidades las ha llevado a dividir comentarios a través de las plataformas digitales. En diálogo con Caracoltv.com, las actrices que las interpretan se le midieron a entrar en los papeles para hacer un pequeño tag que les permita conectar con sus seguidores a través de redes sociales.

Inicialmente, el personaje de Sandra Serrato dijo que está segura de que su hija se ha escapado de casa en múltiples oportunidades; sin embargo, aclaró que no cree que haya besado a una gran cantidad de hombres: "no creo que ha besado a más de 10 (...) Realmente, Luis Carlos, el papá, es muy intenso, entonces no creo".

¿Camila Esguerra, de la serie, sería capaz de quitarle el novio a una amiga?

Uno de los momentos más cómicos de la entrevista fue precisamente cuando ambas se refirieron a lo que implica serle fiel a las amigas y ser la tercera en discordia dentro de Camila Esguerra na relación de pareja: "Obvio. Por supuesto que sí, es una niña muy decidida, entonces ella va por lo que le gusta, ¿cierto, Cami?", mencionó de manera jocosa.

De inmediato, la cantante respaldó su comentario agregando: "Yo creo que soy una persona muy decidida en esta vida, un poco caprichosa tal vez, pero uno tiene que ser así en la vida (...) Meterle toda. No importa lo que esté en el camino, luchar con los obstáculos, como Natalia".

Cabe aclarar que Esguerra se convirtió en toda una pesadilla en la historia de amor de Natalia Afanador y Manolo Cano, pues Martina insistió mucho en la idea de que la joven había despertado un interés en el cantante, que está haciendo todo lo posible por abrirse paso en la industria musical, lo que claramente no era cierto.

Finalmente, se refirieron a la posibilidad de que la integrante de Calypso haya sido infiel: "no creo, porque todo eso que muestra es una máscara, un mecanismo de defensa frente a todos esos asuntos que tiene por ahí (...) Ella ama profundamente", puntualizó Rosalía.