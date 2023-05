Sandra Serrato, actriz de Ventino, participó en La Voz Colombia, ¿por qué eligió a Carlos Vives?

Gracias a su trabajo en Ventino, el precio de la gloria , la actriz Sandra Serrato ha tenido la oportunidad de volver a conectar con esa parte artística que siempre lleva consigo en el corazón. En diálogo con Caracoltv.com, la intérprete de Rosalía en la producción se sinceró sobre cómo fue su participación en La Voz Colombia , uno de los formatos de talento más exitosos en el país.

"Fui una de las últimas en pasar, pensé que no lo iba a lograr. Ya Fanny Lu y Andrés Cepeda tenían sus plazas llenas, era muy difícil, se ponían muy estrictos los entrenadores y afortunadamente salí con una canción que se llamaba 'Nada de esto fue un error', que era un desafío porque normalmente no era una canción que a nivel vocal me inspirara, así que tuve también que hacerle unos cambios", expresó la artista en medio de la entrevista.

Asimismo, recordó que, como habían dos entrenadores que no podían darle cabida en sus equipos, tuvo que escoger entre Ricardo Montaner y Carlos Vives . Fue así como decidió apostarle al talento colombiano y al amor que el artista samario le tiene a las costumbres ancestrales para emprender todo su proceso artístico dentro de la industria.

"Por puro feeling decidí estar en el equipo del señor Carlos Vives y más adelante pude desarrollarme también como artista con él durante muchos años, esa fue la increíble historia mía en La Voz Colombia", finalizó.

¿Qué papel tiene Sandra Serrato en Ventino, el precio de la gloria?

Sandra Serrato da vida a Rosalía, la madre de Camila Esguerra en la serie. Aunque la integrante de Calypso al inicio de la historia tiene una relación muy cercana con su padre, Luis Carlos, debido a que está dedicada a estudiar Derecho, pronto ese vínculo se va deteriorando, pues desea convertirse en una gran artista. Esta pasión le permite reencontrarse con su madre y fraternizar; sin embargo, los excesos y las adicciones tienen a Rosalía sumida en una terrible situación.

