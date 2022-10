Ricardo Montaner anuncia la creación una nueva fundación para sus proyectos solidarios

El cantante Ricardo Montaner compartió mediante sus redes sociales la noticia de la creación de la fundación The House Project, que reúne y consolida las iniciativas solidarias que ya tiene, junto con sus hijos y esposa, en marcha bajo el lema "Every Heart Can Be a Home" (Cada corazón puede ser un hogar).

El anuncio fue hecho por el venezolano, su esposa Marlene y sus hijos Mau y Ricky, Camilo y Evaluna, Cristóbal, Stefi, Sara y Andrea mediante un comunicado.

"Necesidad hay y mucha, en todas partes, nuestra misión es clara y sabemos que estamos aquí por algo. Desde hace años nuestra familia viene trabajando para apuntalar nuestro amor ,ofreciéndolo y dándolo al prójimo.

Comenzamos hace tiempo y creemos que va siendo hora de unificar nuestras acciones solidarias y de compromiso social en una sola fuente de energía,sólida y llena de cosas por hacer. Te invito a conocer y seguir nuestro accionar", son las palabras que acompañan un emotivo video en Instagram.

Hace más de 20 años, con una primera casa llamada La Ventana de Los Cielos, ubicada en Florida (EE.UU.), la familia Montaner comenzó una vida de servicio a través de proyectos concretos y sostenibles que en los últimos 6 años se ha extendido por varios países: Venezuela, República Dominicana, Colombia, India y Jordania.

"Nuestra misión es que a donde vayamos y donde estemos, nos quepa la necesidad del otro en el alma", dijo Ricardo Montaner, que nació en Argentina hace 65 años pero desde los 6 vivió en Venezuela, y ha vendido millones de discos a lo largo de su carrera.

Bajo el paraguas de The House Project, conviven cuatro grandes proyectos: Blue House (República Dominicana), Red House Emergencias (Venezuela y Colombia), Green House (India) y Tea House (Jordania).

"Cada una de nuestras casas es amor, familia, unidad, contención y ayuda. Cada una de nuestras casas es nuestro hogar", dice Marlene Rodríguez Miranda, la esposa de Montaner, con el que tiene tres hijos (Mau, Ricky y Evaluna), que se dedican todos a la música.

Los Montaner ejecutan proyectos específicos en nutrición y suministro de alimentos, acceso a la salud y a los medicamentos, construcción de viviendas dignas, suministro de agua potable, acceso a la educación, a la electricidad, a Internet, educación medioambiental y prevención del maltrato y abandono animal.

El comunicado indica que el amor, la familia, el servicio, centrarse en las necesidades de las personas, la escucha gratuita y la alegría, son los valores que impulsan y mueven todos los proyectos de The House Project.

Se trata de "una obra en constante movimiento que necesita seguir sumando voluntades para atender a las personas más necesitadas. Y esto requiere de mucho compromiso, recursos y, sobre todo, del apoyo y generosidad de personas maravillosas cuyos corazones puedan ser un hogar", concluyen. -Con información de EFE