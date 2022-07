¡Quedó sorprendido! Ricardo Montaner fue cautivado por un fanático chileno que lo imitó

Uno de los hechos más importantes para los artistas, ese motor que los mueve para seguir adelante, es el cariño de las miles de personas que los apoyan durante sus carreras. Ese mismo por el cual obtienen grandes logros y reconocimientos, pues sin esas personas no podrían brillar.

Esto es algo que Ricardo Montaner tiene muy presente, por lo que ha creado una gran relación con todos esos seguidores que se han sumado a lo largo de todos los años en los que su voz ha cautivado los escenarios.

Fue por ello que durante uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Chile, el cantante dio lugar a ese habitual espacio en su presentación en el que habló con algunos de los asistentes a este reciento y en el que les realizó algunas preguntas.

Sin embargo, sin esperarlo, el venezolano se encontró con una persona bastante especial que le dio una grata sorpresa. Claudio Olate, un actor e imitador chileno, estuvo en primera fila sin saber que uno de sus artistas favoritos se iba a dirigir hacia él, ni mucho menos que le pediría que cantara un poco de su canción favorita.

Lleno de nervios y con voz temblorosa, el asistente empezó a presentar 'Me va a extrañar'. Esta interpretación dejó con la boca abierta a Montaner, quien se asombró frente a lo que estaba escuchando, mientras que el hombre, envuelto en lágrimas, dijo que no podía creerlo.

Tras haber recibido los aplausos de todos los espectadores y de haber cantado a dueto con su ídolo, este chileno recibió todos los elogios del intérprete de 'Tan enamorados' quien le dijo: "tú tienes que ir al Festival de Viña, ¿sabes? Te agradezco mucho, ojalá la gente sepa lo espontáneo que fue esto, que no tenía ni idea, no tenía la más mínima idea con la sorpresa que me iba a encontrar".

Finalmente, quiso agradecerle por su excelente labor al imitarlo,"honro el trabajo que ustedes hacen, la gente que adopta un personaje y lo hace de la forma en la que tú lo hiciste".