Camilo sorprendió a sus fans regalándoles de manera especial una entrada doble para su show

Camilo no deja de sorprender a sus fanáticos tanto en sus conciertos como en redes sociales, en esta ocasión quiso tener un detalle con sus seguidores en Madrid, España, con una entretenida y original dinámica con la que regaló una entrada doble para uno de sus conciertos.

El intérprete de ‘Tutu’ se encuentra de gira por España y en el marco del ‘De Adentro Pa’ Afuera Tour’ registró como desarrolló su idea de inicio a fin en su perfil de Instagram donde tiene más de 27 millones de seguidores. Todo sucedió en la capital del país en el parque El Retiro, uno de los más importantes de la ciudad.

“Me levanté extrañándolos y me vine para una esquinita del parque aquí en Madrid. Les armamos estos ‘Tesoros de la Tribú’ que hace un tiempo no hacíamos y le estoy dejando hojitas, una pluma, polaroids, una hoja de pino y les armé un ‘valesito’ que funciona como una entrada doble para mi concierto de mañana”, explicó el artista mientras mostraba unas cajas especiales llenas de elementos.

Después de ubicar los “Tesoros de la Tribu” en diversas partes del parque, el colombiano invitó a sus fans a iniciar la búsqueda y explicó que quienes encuentren las cajas especiales debían llamar al número que se indicó en el vale para reclamar las entradas con su hermana.

Camilo, de 28 años hizo referencia a su concierto en el Wizink Center el 27 de julio, donde espera recibir a cerca de 15 mil personas y entregarles un espectáculo inolvidable.

“Los extraño y los quiero ver”, fueron sus palabras antes de compartir los vídeos de las seguidoras que encontraron las cajas con el vale de la entrada doble.