Britney Spears regresaría a la música junto al cantante británico Elton John

La cantante Britney Spears , también conocida como 'La princesa del pop', regresa a la escena musical tras más de cinco años de ausencia profesional en la industria, pues su último álbum fue lanzado en el 2016. En los últimos años Spears ha luchado incansablemente por recuperar la autonomía de su vida y retomar su carrera después de 13 años bajo el control legal que ejercía su padre sobre ella y sus asuntos financieros.

Sin embargo, esta batalla legal no impidió que la intérprete de 'Baby One More Time', surgiera de las cenizas como un ave Fénix y regresara más fuerte que nunca.

Según el medio Paige Six, llegaría junto al cantante, Elton John , con un remix de la canción 'Tiny Dancer', sencillo del artista británico lanzado en 1971 y que saldría bajo el sello musical de Universal Music.

La cantante de 40 años también ha sido tema central en los últimos días debido a fuertes rumores que la pondrían como protagonista en el próximo show central del Super Bowl 2023.

Aunque la artista ha sido enfática en dejar claro que no volverá a trabajar al ritmo acelerado como la obligaban anteriormente, es posible que el regreso de 'La princesa del pop', esté más cerca de lo pensado.

Actualmente la también bailarina se encuentra retomando todos los aspectos de su vida, pues el 2022 ha sido un gran año: legalmente tiene el control propio de su vida y asuntos financieros, se casó con su novio con el que lleva un poco más de 5 años, el entrenador personal Sam Asghari , y con quien desea conformar una familia.

La intérprete de 'Toxic' espera poder cumplir su deseo de volver a brillar como es sus tiempos dorados de los 2.000, pero más madura, más despierta, más 'It's Britney Bi%#h'.