Esposo de Elton John le define como un 'padre maravilloso'

Este domingo el cantante Elton John ha cumplido 71 años al pie del cañón en el terreno profesional y en medio de un momento agridulce: por una parte, el músico perdió a su madre Sheila hace unas semanas, y por otra, a día de hoy disfruta de una ansiada estabilidad familiar junto a su marido David Furnish y sus dos hijos Zachary (7) y Elijah (5).

Precisamente ha sido esa faceta menos conocida de la estrella, la de padre y hombre de familia, la que ha querido destacar su pareja en una fecha tan especial para agradecerle todo lo que hace por sus retoñoa y por él.

"Feliz cumpleaños a mi maravilloso marido. Nadie trabaja tan duro o da más al resto del mundo que tú. Y además eres un papá maravilloso. Los niños y yo te queremos con todo nuestro corazón y te deseamos lo mejor de cara a este nuevo año", escribió David, que se casó con el artista en 2014 nueve años después de convertirse en pareja de hecho, en su cuenta de Instagram como felicitación a Elton.

Como regalo de parte de sus dos pequeños, el intérprete recibió un bonito ramo de flores y dos tarjetas de las que quiso presumir públicamente en sus redes sociales: en una de ellas se podía leer 'te quiero, papi' y la otra era una fotografía suya tomada durante uno de sus conciertos en Las Vegas.

"Me he despertado y estas tarjetas de cumpleaños de mis hijos me estaban esperando", explicaba junto a una instantánea del bonito detalle que tuvieron con él Zachary y Elijah.

Los dos niños han sido una de las razones que han llevado a Elton a tomar la decisión de no volver a salir de gira una vez concluya -en 2021- el actual show en que se ha embarcado, para pasar más tiempo en casa.

"Se trató de algo que decidimos como familia. Hace unos cuatro años nos sentamos a hablarlo, fue una decisión agridulce, el renunciar a uno de tus grandes amores, pero tiene un amor aún mayor esperándole en casa, aseguraba David al respecto.

