Juan Millán asegura que para conquistar se necesita que la otra persona haga el ridículo

Lejos de parecerse a Miguel, personaje de Ventino, el precio de la gloria , Juan Millán es una persona que se deja maravillar por el amor y a quien le gusta demostrarle a su pareja sus sentimientos, admiración y respeto.

Definitivamente, este actor ha logrado un excelente trabajo a lo largo de la producción, pues al momento de hacer su personificación se ha desconectado de la verdadera forma como trata a las personas, principalmente a aquellas que ama, para ponerse en los zapatos de alguien narcisista que no tiene interés alguno en progresar y que ve a Makis como su propiedad.

Es por ello que algunas de las escenas, durante su desarrollo, hicieron que Juan Millán tuviese que pedirle perdón a la integrante de Ventino, ya que sentía que su personaje estaba siendo demasiado duro. Cabe destacar que esto lo hacía porque, a pesar de saber que todo era una actuación, consideraba que no era la forma de tratar a alguien, detalle que Makis tenía presente y no se tomaba personal.

No obstante, muchas veces los televidentes consideran que la personalidad de los actores es muy similar a la de sus roles, por lo cual quisimos ver qué tan cierto era esto con respecto a quien le da vida a Miguel.

Esto nos hizo invitar a Juan Millán a que se una al resto de los hombres del elenco de Ventino, el precio de la gloria, para que se atreva a hacer un 'Get Ready With Me' en el que nos comente sus mejores tips al momento de conquistar a la persona que nos gusta.

Como primera recomendación, el actor afirma que es fundamental oler rico, ya que desde ahí se empieza a captar la atención, luego de esto es necesario indagar los gustos e intereses de la otra persona, de esta forma es posible empezar a crear un tema de conversación.

Como tercer consejo, Juan Millán destaca que es clave brindarle nuevas experiencias a esa persona, con la intención de sacarla de su zona de confort y proponerle diversos planes. Tras esto, recalca que no puedes dejar de ser como eres, no es necesario fingir o aparentar cosas que no son.

No obstante, el tip que más exalta es el de hacer que esa otra persona tenga que hacer el ridículo, que la hagan pasar penas, pues no solo es un factor que sorprende, sino que le ayuda a salir de la comodidad para divertirse de forma sincera. Como cierre, propone una buena cena, acompañada de un vino y una actividad cultural.