Para José Ramón Barreto esto es fundamental para asistir a una entrevista de trabajo

José Ramón Barreto se ha establecido en Colombia como un talentoso actor, quien es bastante querido por los televidentes de nuestro país gracias a producciones como Bolívar, Arelys Henao, canto para no llorar , Los Medallistas, héroes con corazón de oro y Ventino, el precio de la gloria , teniendo un papel fundamental en cada una de estas historias.

Es por ello que quisimos pedirle que se sumara a la dinámica de 'Get Ready With Me' para darnos algunos tips con respecto a factores claves al momento de tener que ir a una entrevista de trabajo, en la cual queremos dar una buena primera impresión desde nuestra llegada.

Basándose en su experiencia, en la cual más que entrevistas de trabajo debe someterse a castings, José Ramón Barreto considera que una de sus mejores recomendaciones sería la puntualidad, ante lo cual se debe llegar temprano, pues el estar cinco minutos tarde está totalmente prohibido para él, siendo fundamental llegar a la hora pactada.

Como segundo tip, este actor aconseja estar muy bien preparados, incluso alistarse con una presentación la cual puedan recordar con facilidad y que les permita esclarecer todo lo que necesitan para esta importante cita. A su vez, esto permite que la comunicación pueda ser más natural y espléndida para lograr fluidez, claridad y certeza en un ámbito laboral.

El siguiente paso a tener en cuenta es el hecho de la vestimenta, por lo que la tercera recomendación es ir a una entrevista de trabajo haciendo uso de colores neutros y prendas sobrias ( a menos que haya una petición del director de casting con respecto a esto, en la cual sea requerido un tipo de look en especial). Es por esta razón que la ropa extravagante debe ser para otra ocasión.

Como cierre, José Ramón Barreto tiene más que claro que para asistir a esta cita es necesario mantener la calma y estar seguro de las habilidades que se tienen, pues esto permite demostrar las capacidades y el talento de una mejor forma.

Tras esto, el actor venezolano espera que sus tips sean beneficiosos para quienes están en busca de nuevas oportunidades laborales y que les den un toque extra al presentarse.