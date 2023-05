Juan Felipe Samper es capaz de armar una rumba casual en cualquier lado y te cuenta cómo

A nadie le cabe duda de que Juan Felipe Samper es 'El parrandero' en sí, pues su pasión por la música no se reduce solamente a interpretarla, puesto que él es capaz de armar una rumba de la nada en cualquier lugar, por lo cual es reconocido por su gran habilidad, dado que no todos tienen ese poder de convencimiento.

El actor que tiene el papel de Renato en Ventino, el precio de la gloria , se anima, bajo la dinámica de 'Get Ready With Me', a brindar tres de sus secretos para hacer una fiesta casual, sin que esta se note 100% improvisada y la cual todos disfruten.

Para Juan Felipe Samper, el mejor tip y algo que no puede faltar es una buena comida, sin que esta sea muy elaborada ni deba buscarse con mucha anticipación, estando entre sus favoritos alimentos como el maní, las aceitunas, las papas de paquete y similares. Principalmente, deben ser cosas que cualquiera pueda consumir.

Como segunda recomendación, el actor afirma que se necesita una guitarra y un buen equipo de sonido, pues siempre hay momento para una improvisación musical y para escuchar una diversidad de géneros, los cuales estén acorde con el ambiente que estén manejando quienes hagan parte de esta rumba casual y que pongan a los asistentes a bailar.

El siguiente consejo es que todos los lugares son aptos para armar una fiesta tranquila, sin importar si es una casa o una finca, dado que si se cumplen los dos pasos anteriores se tiene más que suficiente, es por esta razón que no considera apropiado estresarse buscando un espacio.

Cabe destacar que Juan Felipe Samper ha logrado darle un toque especial a su personaje de Renato en Ventino, el precio de la gloria, ya que este hombre de la ficción se ve mucho más serio y poco social, aunque deja esto de lado por personajes como Olga Vives y Makis de Angulo , con quienes tiene varios cambios de ánimo.

Así que no dudes en disponerte a hacer una rumba casual con tus familiares o amigos, pues no es necesaria una fecha especial para poder disfrutar con esas personas que te hacen feliz y sorprenderlas con un evento que le dé un plan divertido e inesperado en su día.