Gira de La Reina del Flow continúa: tras su éxito en España, prepara más escenarios

Sold out en el Movistar Arena de Madrid. Una de las plazas más exigentes de Europa se entregó al fenómeno de La Reina del Flow, con miles de fans vibrando al ritmo de un show en vivo que llevó la historia de la pantalla al escenario. La noche tuvo un invitado especial: Omar Montes, referente del reguetón español, y parte de la próxima tercera temporada de la serie, que se unió al talento colombiano para encender aún más la fiesta.

Sobre el escenario, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow / Pez Koi), María José Vargas (Yeimy), Kevin Bury (Cris Vega) y Juan Palau (Drama Key) protagonizaron un espectáculo con un despliegue técnico arrollador: visuales de alto impacto, sonido demoledor y una puesta en escena acompañada por imágenes de la serie que revivieron los momentos más destacados de la historia y que contaron al público cómo comenzó el flow.

Cada canción se convirtió en parte de un relato vivo, donde música e historia se fundieron en una sola experiencia. Los fans cantaron, junto al talento de la serie, todos los hits musicales que han conquistado seguidores a nivel global.

El setlist oficial de la gira ya está disponible aquí.

Con estas dos noches, Caracol Televisión, de la mano de Quireza Eventos, escribió un capítulo histórico en España: A Coruña y Madrid reunieron a fans de todo el continente europeo, quienes viajaron para compartir con el elenco los éxitos que han acompañado la trama durante dos temporadas. Muy pronto se anunciarán las próximas fechas de la gira en el resto del mundo.

La segunda temporada de esta historia se sigue transmitiendo en las noches de Caracol Televisión, conquistando nuevas audiencias, mientras llega la muy esperada tercera entrega.

El merch exclusivo del tour ya está a la venta.