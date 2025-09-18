En vivo
La Reina del Flow  / Gira de La Reina del Flow continúa: tras su éxito en España, prepara más escenarios

Gira de La Reina del Flow continúa: tras su éxito en España, prepara más escenarios

Juan Manuel Restrepo, María José Vargas, Kevin Bury y Juan Palau han enamorado al público internacional con su entrega sobre el escenario. Esto se sabe acerca de los nuevos países que visitarán.

