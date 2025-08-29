Papá de María C. habló de las críticas a su hija en el Desafío: dijo que Katiuska está obsesionada

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el capítulo 40 del Desafío del Siglo XXI, pues los televidentes fueron testigos de la intensa prueba, así como también del incómodo momento que vivió María C. durante la llamada con Andrea Serna, pues Tina y Leo aseguraron que la ven como una ficha débil dentro del grupo.

Estas críticas se suman a los comentarios por parte de Katiuska con los que asegura que la Súper Humana debería ser, en su opinión, la primera participante en quedar sentenciada de Omega debido a su bajo rendimiento en cada uno de los Boxes.

Papá de María C. le envió contundente mensaje a Katiuska

Lo cierto es que este 29 de agosto, el señor Ángel Chacón, papá de María C., visitó el set de Día a Día, por lo que tuvo la oportunidad de hablar con Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde acerca de cómo ha manejado los comentarios negativos que recibe su hija.

Según explicó, considera que ella tiene un factor diferencial y es precisamente que su objetivo principal al participar en el reality de los colombianos no es ganar el formato, sino ponerse a prueba a ella misma a nivel físico, pero también mental.

“Lo que yo he visto en los participantes es que en cada uno de ellos hay una obsesión, todos están obsesionados por ganar. María Camila no tiene esa obsesión (…) Siempre ha trabajado y siempre se ha mantenido en lo que se ha formado desde niña (…) En conceptos de principios y valores y ella hasta el momento los ha tenido y los ha conservado”, dijo.

Posteriormente, tuvo la posibilidad de ver un clip en donde Katiuska se quejaba de su compañera y afirmaba que, a pesar de sus esfuerzos, no tenía el mismo desempeño que las otras mujeres del grupo. Al respecto confesó: “Yo a Katiuska la veo como una persona demasiado obsesionada por ganar e imponer lo que ella quiera”, explicó.

