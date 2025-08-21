Omega ganó el segundo puesto del Desafío con ayuda: la verdad detrás de su victoria

Gamma se coronó como el ganador del Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Rojo gracias al desempeño de sus integrantes, especialmente de las mujeres. Omega, por su parte, obtuvo el primer lugar, por lo que recibió la noticia con emoción luego de haber afrontado una compleja situación en Playa Baja.

Sin embargo, cuando Andrea Serna dio por finalizado el encuentro deportivo, Valentina se acercó a Deisy para revelarle un gesto que tuvo cuando estaba en la arena y que pocos notaron.



Valentina ayudó a que Omega ganara el Desafío de Sentencia y Servicios

“Yo le tengo que decir algo. Yo quité el pie para que lo metieran, yo no quería que se fueran a Playa Baja, ¿estuvo mal?”, le confesó la girardoteña a su compañera a modo de secreto, mientras el resto de los competidores hablaban acerca del desempeño que tuvieron en el terreno de juego.

Esta situación de inmediato causó malestar en la exintegrante de la casa rosada, quien aseguró que, aunque mantendría oculta la confesión, no compartía su forma de actuar debido a que priorizó a sus contrincantes antes que a ella misma.

“No porque tú y yo somos las que menos plata tenemos en la casa. Yo soy como una tumba bebé, no pasada nada, pero no puede volver a pasar porque recuerda: son ellos o somos nosotros y estamos sin nada. Ni agua, ni arriendo, ni luz… Nada”, le dijo.

El hecho tuvo lugar al final de la prueba, cuando Gamma ya había alcanzado los siete puntos que se requerían para obtener el primer lugar, mientras que Alpha y Omega llevaban seis anotaciones. A un punto de lograr el segundo lugar, los dos equipos se jugaron el todo por el todo para evitar pagar 20 millones de arriendo.

Valentina, que estaba evitando que Alpha anotara un punto en su arco, habría accedido a ayudarles teniendo en cuenta que los rosados se encuentran en $0. La escuadra perdió todo su capital al incumplir con el castigo de cortar madera, por lo que su destino era ir a Playa Baja en caso de perder la contienda.

