Omega ganó el segundo puesto del Desafío con ayuda: la verdad detrás de su victoria

Omega ganó el segundo puesto del Desafío con ayuda: la verdad detrás de su victoria

Valentina, de Alpha, le hizo una confesión a Deisy luego de que Andrea Serna diera por terminado el Desafío de Sentencia y Servicios del séptimo ciclo que se llevó a cabo en el Box Rojo.

Valentina, de Alpha, ayudó a que Omega tuviera el segundo lugar en el Desafío de Sentencia y Servicios.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: agosto 21, 2025 09:10 p. m.