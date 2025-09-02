Leo no celebró que Valentina se salvó del Desafío a Muerte: VIDEO de su reacción en el Box Negro

Valentina se convirtió en una de las grandes protagonistas del capítulo 43 del Desafío del Siglo XXI al revelar que era La Elegida del octavo ciclo y que su tarea era entregar el Chaleco de Sentencia en la casa opuesta a la que había decidido su equipo luego de ganar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

La Súper Humana tuvo que enfrentar la penitencia de defender su cupo en la producción de Caracol Televisión durante el Desafío a Muerte, prueba en la que requirió de habilidades como el equilibrio, la resistencia, la fuerza y la puntería.

Fue de hecho el último obstáculo el que más se les dificultó a las cinco mujeres que estaban en competencia, dado que debían embocar varios discos en los ganchos sujetos a una pared que estaba ubicada a un par de metros de distancia.

La reacción de Leo ante la victoria de Valentina en el Desafío

Manuela fue la primera mujer de Alpha en salvarse de la muerte y, aunque sus compañeros festejaron la noticia, el verdadero momento de emoción llegó cuando Andrea Serna anunció que Valentina seguiría con vida en el formato.

De inmediato, los morados se pararon de las gradas y se apresuraron a abrazar a su colega mientras coreaban su himno: “Somos Alpha, somos Alpha, ninguna prueba nos desarma. Siempre unidos y decididos sin importar las circunstancias”.

Sin embargo, Leo no quiso participar de este gesto pues permaneció inmóvil mientras los demás saltaban y gritaban de la alegría de continuar completos.

Es necesario mencionar que la tensión entre el capitán y el equipo se originó luego de que el modelo le confesara a la presentadora del programa que nunca llegó a sospechar que Valentina era La Elegida del Desafío, pues los demás integrantes de la escuadra sí entendieron las indirectas de la joven cuando debían entregar el chaleco luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

A pesar de esta diferencia, Valentina y Leo siempre han demostrado tener una buena relación debido a la unión que los caracteriza y a la estrecha relación que tienen con Lucho.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.