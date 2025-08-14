El divertido accidente de Zambrano en el Box Rojo: Gio también hizo 'el oso' al confundir a Juan

Varios Súper Humanos fueron los protagonistas de la prueba que tuvo lugar en el capítulo 31 del Desafío del Siglo XXI, pues tuvieron que valerse de sentidos como el oído para poder orientarse y anotar diferentes puntos a favor de sus equipos en el terreno de juego.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Andrea Serna convocó a tres hombres por equipo a la arena. Gamma optó por usar una estrategia en la que los tres Súper Humanos iban caminando en "trencito". Allí, Zambrano sufrió un accidente luego de que sus colegas le bajaran parte de la pantaloneta para mantenerse unidos a él, lo que de inmediato causó risas en redes sociales.

Y estos por qué van en trencito JAJAJJAJAJA AY NO PUEDO #DesafioDelSigloXXI #DesafioDelSiglo — anye♡ (@taebluejin) August 15, 2025

Mientras Zambrano y Cris continuaron caminando juntos, Gio se desubicó y, cuando intentó sujetarse de nuevo por la cadera de su compañero, calculó mal y tomó a Juan, capitán de los rosados, por la pretina trasera del pantalón, lo que rápidamente generó una reacción por parte del concursante.

Con un manotazo, le hizo entender al primer líder de los naranjas que estaba equivocado y que no se trataba de un aliado, sino de un contrincante.

Rata, quien estaba observando la prueba desde la comodidad de la casa, no pudo contenerse a comentar el minuto a minuto de lo que ocurría en el Box de contacto: “¿Qué pasó?, ¿por qué se enredaron?”, comentó bajo las cobijas.

Le bajaron el cuco a Zambrano 😂#DesafioDelSigloXXI — Thiago (@IvanSantiagoRi3) August 15, 2025

Pese a los esfuerzos de Gamma por anotar un punto y estar más cerca de ganar el Desafío de Sentencia y Bienestar, las cosas no se dieron, pues en esta oportunidad la anotación se la llevó la casa Alpha luego de que Leo aprovechara una distracción de Potro- que estaba cuidando la zona de definición- y recibiera ayuda de Gero para quedarse con la victoria de este parte del juego.

Quiénes participaron en el Desafío de Sentencia y Bienestar

En esta oportunidad, los Súper Humanos que atendieron el llamado de Andrea Serna fueron Valentina, Manuela, Tina, Deisy, Gero, Leo y Eleazar de Alpha; Mencho, Grecia, Yudisa, Rosa, Zambrano, Gio y Cris de Gamma; y Sathya, Miryan, Katiuska, María C., Juan, Potro y Camilo de Omega.

