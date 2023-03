Billie Eilish: La genialidad detrás de un ícono mundial con una estética y discuso inconfundible

Redefinir el pop, explotar su libertad creativa, rozar los límites de lo aceptable y extraño y posicionar un estilo que roza entre lo electrónico, lo gótico y lo melancólico al mismo tiempo no es algo fácil de lograr a los 21 años. Así como tampoco lo es tener en su poder siete Premios Grammy , dos Guinness Récords, un Oscar y un Globo de Oro con 2 álbumes de estudio en el mercado. Esto y mucho más es Billie Eilish.

¿Qué representa Billie Eillish en la cultura pop? Un ícono de la juventud incomprendida que gracias a su talento y personalidad expresada en su música ha conseguido ganarse la adoración un público disonante y fiel que la apoya incondicionalmente.

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell es el nombre real de la joven que ha saboreado la fama y el éxito desde muy corta edad. Fue criada en Highland Park, Los Ángeles, California, Estados Unidos, con padres artistas, su madre, Maggie Baird, es actriz y compositora y su padre, Patrick O’Conell es músico y guionista. Además, su hermano Finneas es su mano derecha en su proyecto artístico y ha logrado posicionarse como productor en la industria.

El sueño de Eilish era ser bailarina profesional, sin embargo, una fractura se lo impidió y por esto recibió educación en casa, a los ocho años se unió al Coro Infantil de Los Angeles y decidió empezar a tocar el piano y el ukulele para así unir aquellos hobbies con su don para componer canciones, el cual se hizo evidente cuando tenía tan solo once años.

Sus acercamientos con la música y el ejemplo de su hermano le permitieron ir encontrando su estilo, hasta que el destino hizo que uno de sus profesores de baile le solicitara una canción para una presentación con una coreografía especial, por lo que ella utilizó ‘Ocean Eyes’, compuesta con Finneas. Al subirla en el 2015 a la plataforma de SoundCloud se volvió viral en muy poco tiempo, al igual que el video oficial en Youtube con su respectivo baile.

Este sencillo llamó la atención de la casa disquera Interscope Records, y el tema fue publicado oficialmente el 18 de noviembre del mismo año aun cuando Billie tenía tan solo quince años. Tiempo después de que en 2017 lanzara su EP, titulado ‘Don't Smile at Me’ con la producción de Finneas, su gran impacto a nivel mundial le permitió promocionar el tema ‘Bored’, el cual hizo parte de la banda sonora de la serie de Netflix: ‘13 Reasons Why’ y colaborar con el aclamado Khalid en ‘Lovely’.

Antes de compartir con el mundo en el 2019 su primer trabajo de larga duración, Eilish hizo dos giras de conciertos por Estados Unidos y fue telonera de la agrupación Florence and the Machine en octubre de 2018, por lo que en este tiempo estrenó videos que la hicieron el centro de todo tipo de críticas y halagos por expertos en la industria: ‘You Should See Me in a Crown’ y ‘When The Party’s Over’, donde se le ve derramar lágrimas de color negro.

El 29 de marzo de 2019 estrenó oficialmente su larga duración, el cual alcanzó el primer lugar en el Billboard 200, así como en la lista de álbumes del Reino Unido, convirtiendo a la talentosa joven en la primera artista nacida en la década de 2000 en tener un álbum número uno en los Estados Unidos, y la mujer más joven en tener un álbum número uno en el Reino Unido.

En los Premios Grammy 2020 Billie Eilish recibió un total de seis nominaciones y resultó ganadora cinco de ellas: destaca Álbum del Año, por 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', convirtiéndose así en la artista más joven en ganar dicho reconocimiento.

Debido a la pandemia del coronavirus y las restricciones de cuarentena, su gira ‘Where Do We Go? World Tour’ fue reprogramada para marzo de 2021, por lo que durante todo el 2020 estuvo trabajando en su siguiente proyecto que le permitió destacar en los Premios Grammy de 2021 y llevarse dos estatuillas: el Premio Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales, por su tema ‘No Time to Die’ y el Premio Grammy a la mejor grabación del año por su sencillo de 2019 ‘Everything I Wanted’.

Para el 30 de julio de 2021 estrenó ’Happier Than Ever’, su segundo álbum con 16 canciones y que debutó en la cima del Billboard 200 de Estados Unidos. Eilish ha conseguido ganarse el apoyo incondicional de sus fanáticos al demostrar su versatilidad, pues no se limita a estar en un solo género, por el contrario, transita entre la electrónica, el indie, el pop y el synth pop con un estilo gótico que representa la ansiedad de la juventud y sus inseguridades, pues esos son los temas que aborda en sus canciones, así como el amor, el desamor, la humanidad, el rechazo, la autoaceptación, entre otros.

La voz de esta cantante de 21 años es lo suficientemente dulce como para relatar vivencias de su vida que suenan como un cuento de hadas, pero también la crudeza de sus letras son la muestra de que se identifica con lo que suele agobiar, pero también emocionar a sus fanáticos.

