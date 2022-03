Billie Eilish, Lis Nas X, BTS y Olivia Rodrigo actuarán en los Grammy 2022

Billie Eilish , Lil Nas X, BTS, Olivia Rodrigo, Jack Harlow y Brothers Osborne -quienes están nominados al Grammy 2022- darán un show musical en la gala de esta 64 edición de los premios, informó la organización en un comunicado.

A esta actuación se sumarán otros músicos también candidatos al galardón en distintas categorías, como Brandi Carlile, el grupo surcoreano BTS y otros artistas que aún quedan por confirmar antes del 3 de abril, cuando se entregarán estos prestigiosos premios musicales.

Billie Eilish, Lil Nas X y Olivia Rodrigo compiten en la categoría más relevante, la de álbum del año, mientras que la banda Brothers Osborne está nominada de manera múltiple dentro del género country.

La categoría de mejor video se disputará entre AC/DC con 'Shot In The Dark', 'Happier Than Ever' de Billie Eilish, 'Good 4 U' de la joven Olivia Rodrigo y 'Montero' (Call Me By Your Name) –del rapero 'Lil Nas X'.

Por su parte, BTS se postula a conseguir el reconocimiento a la mejor canción pop de grupo con el tema 'Butter' y Brandi Carlile aspira a alzarse con el Grammy a la canción del año por 'A Beautiful Noise', interpretada junto a Alicia Keys.

El grupo surcoreano recientemente recibió la placa de Spotify por los 1.000 millones de streams de 'Dynamite', hecho que los llevó a comer un platillo coreano encima de la condecoración, siguiendo la tradición de otros artistas.

Tras ser pospuestos en enero debido a la pandemia, este año los Grammy se celebrarán en el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.) en vez de en el Staples Center de Los Ángeles, y estarán presentados por el cómico Trevor Noah. -EFE