Video: Billie Eilish detuvo pleno concierto para verificar el estado de salud de un fanático

Luego del inicio de su gira 'Happier Than Ever', que ha tenido punto de partida en Atlanta, Estados Unidos, Billie Eilish no deja de sorprender ante la fanaticada y opinión pública. En mitad de unos de sus conciertos, la cantante detuvo su actuación y señaló a la audiencia, hubo algo que le llamó especialmente la atención. Pues se dio cuenta de que uno de sus seguidores entre la multitud estaba experimentando un ataque y no respiraba correctamente, por lo que la artista decidió pausar su presentación para rectificar el estado del asistente.

“¿Está todo bien por aquí?”, cuestionó la cantante. “Espera. Te ayudo”, continuó, acercándose a la zona del escenario en la que se encontraba el fan. Seguido de esto, Billie pidió a su equipo y/o público presente si era posible conseguir un inhalador o algun elemento para poder ayudar: "¿Nosotros tenemos un inhaldor? ¿Podemos ir por uno?", rapidamente tuvo colaboración.

Cuando la intérprete de 'Bad guy' y su equipo comprobaron que el fanático se sentía lo suficientemente bien como para quedarse en el lugar, dijo minusiosamente: “Te amo”. Antes de seguir con el resto del show, la joven no dudó en tomarse un poco más de tiempo y compartió con los presentes un ejercicio rápido de respiración profunda, con el fin de calmar a cualquiera que lo necesitara.

Tras lo ocurrido, plataformas digitales como Twitter se han llenado de comentarios. Algunos usuarios se han preguntado si el problema del joven se debía a un ataque de ansiedad o asmático, algo que aún no se ha confirmado. Sin embargo, la mayoría de personas aplauden la reacción y preocupación de Eilish.

Por otro lado, esta no es la primera vez que Billie Eilish detiene uno de sus shows tras verificar el bienestar de sus seguidores. En septiembre de 2021, durante el festival The Governors Ball en Nueva York, interrumpió su performance para cuestionar al personal de seguridad del lugar por no ayudar a las personas que estaban sufriendo desmayos y colapsos durante el evento. “Seguridad, ¿por qué no están prestando atención? ¿Cómo puede ser?”, exclamó, antes de hablar con sus fanáticos: “¿Todo en orden? ¿Están bien?”.

Actualmente, la cantante pop celebra su nominación a los premios Óscar por mejor canción original con 'No Time to Die', colaboración que hizo junto a Finneas O' Conell para la película que lleva el mismo nombre.