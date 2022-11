Willow Smith es la artista sorpresa para el Festival Estéreo Picnic 2023

El viernes 24 de marzo de 2023, Willow se presentará en su primer concierto en el cono norte sudamericano, en el marco de la duodécima edición del Festival Estéreo Picnic y en el mejor momento de su carrera. Estas son las Xs del #FEP2023.

Willow Camille Reign Smith nació famosa. Sus padres, Will Smith y Jada Pinkett Smith, hacen parte de la realeza de Hollywood y a los 10 años logró su primer hit: 'Whip My Hair', una oda a la libertad y a su pelo trenzado y largo.

Antes de los 15 se reinventó: no quería ser “la hija famosa de Will Smith” o “la niña del pelo largo”, y por ello adoptó su nombre artístico como WILLOW y se rapó la cabeza. Cinco discos en siete años, hits planetarios como 'Wait a Minute!', 'Meet Me At Our Spot' y ' t r a n s p a r e n t s o u l' y un discurso para las generaciones del Siglo XXI son las cartas de presentación del debut de Willow en la región. Todo, en Un Mundo Distinto.

Con 22 años recién cumplidos, la artista nacida en Los Ángeles, compartirá tarima junto al nominado al Grammy 2023 Drake, el mismo día de Rosalía con su regreso triunfante a Bogotá, en lo que será el único show de Blondie en el circuito festivalero sudamericano y de la mano de estrellas femeninas del pop como Tove Lo, Aurora y Mabiland.

Será un concierto donde dará un recorrido por el pop R&B que estremece a todos aquellos que nacieron a partir del año 2000.