J Balvin no se presentaría en el mundial de Qatar 2022 según fuentes cercanas al artista

La ceremonia de inauguración para el Mundial de Qatar 2022 está a tres días de realizarse y la lista de cantantes que han cancelado su participación para realizar los diferentes shows de amenización va en aumento. Ahora, el nombre de J Balvin suena como uno de los que posiblemente le diría no a la Copa Mundial.

Según se ha mencionado, el representante del cantante paisa habría confirmado que Balvin no subiría a las tarimas del habitual FIFA Fan Festival de Qatar 2022 como se tenía programado desde un comienzo. Su show estaba planeado para el 24 de noviembre en el Doha Golf Club.

Dua Lipa y el exponente del rock, Rod Stewart fueron los primeros artistas en confirmar que no asistirán al evento por las inconformidades y diferencias que tienen con la la Copa Mundial 2022, argumentando que la organización ha vulnerado los derechos humanos dentro del país y que no se presentarán hasta ver garantías de estos mismos.

Por el lado de Shakira , se dio a conocer en diferentes medios de comunicación españoles que la cantante también habría cancelado su participación y aunque a la fecha no ha salido un comunicado oficial, se espera que tanto Balvin como la intérprete barranquillera se pronuncien ante los rumores.

Las reacciones en redes sociales han aumentado la expectativa sobre los posibles artistas que sí harían parte de los espectáculos musicales en Qatar 2022, agrupaciones como Black Eyed Peas, el integrante Jungkookde la banda surcoreana BTS, el antioqueño Maluma , Nicki Minaj y la cantante libanesa, Myriam Fares serían algunos de los confirmados para subir a las tarimas en Doha, Capital de Qatar.

La apertura del Mundial en Qatar será el próximo domingo 20 de noviembre con un partido inaugural entre las selecciones de Ecuador y Qatar en el estadio Al Bayt que cuenta con capacidad para 60 mil asistentes.

