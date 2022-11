¡Orgullo colombiano! Maluma interpretará la canción oficial del Mundial de Qatar 2022

A pesar de que la Selección Colombia no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022, el país sí tendrá representación este año, pues recientemente se confirmó que el cantante paisa Maluma interpretará la canción oficial del evento deportivo junto a Nicky Minaj y la libanesa Miriam Fares, lo que ha generado todo tipo de reacciones a través de las plataformas digitales.

La noticia fue a dada a conocer por Niky Minaj mediante un video que se encuentra público en su perfil de Instagram, donde recoge más de 200 millones de seguidores. En el clip se logran ver tres zapatillas deportivas que tienen grabados los nombres de los artistas responsables de hacer cantar al planeta entero mientras disfrutan de la fiebre del fútbol.

Se conoce que la canción será lanzada el viernes 18 de noviembre y es titulada 'Tukoh Taka'; además, ya se puede guardar en algunas aplicaciones musicales. Cabe resaltar que La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 dará inicio el próximo domingo 20 de noviembre con el show inaugural que se transmitirá a través de Caracol Televisión a partir de las 9:00 a.m., seguido del primer partido Ecuador vs. Qatar que también se transmitirá desde las 10:45 a.m.

