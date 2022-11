¿Ya no va al mundial? Shakira no participaría en la ceremonia de inauguración en Qatar 2022

A pocos días de comenzar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 varios artistas de talla internacional se han pronunciado respecto a las posibles presentaciones del acto de inauguración rechazando los actos en los que los "derechos humanos se han visto afectados" y se han negado a ser parte del evento.

Después de conocerse que Shakira sería una de las artistas para la ceremonia de apertura en el estadio de Al Bayt para el domingo 20 de noviembre, hace unas horas su nombre tomó fuerza en las redes sociales con el rumor de lo que sería la posible cancelación de su show en la mencionada apertura.

En varios medios españoles se ha estado hablando al respecto y han comentado que

la confirmación de esta noticia la han dado fuentes del equipo de trabajo de la intérprete de' Te Felicito' y 'Monotonía'.

"Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial": comentó la periodista de 'El programa de Ana Rosa', Adriana Dorronsoro.

Otro artista quién se negó a participar de la inauguración fue Rod Stetwart, quien reveló la cifra de dinero ofrecida para su presentación. El músico del rock dijo: "Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace más de quince meses. Lo rechacé porque no está bien ir", expresó en entrevista para The Sunday Times.

La cantante británica Dua Lipa se pronunció hace unos días al respecto y aclaró que no haría parte del grupo selecto para amenizar la apertura en el mundial ya que no fue contactada para esto, así mismo, dijo que no asistiría a Qatar hasta que los derechos humanos en el país se reestablezcan.

Aunque la artista barranquillera no ha confirmado si asistirá o no al evento programado, se cree que la presión de los seguidores en las redes sociales influyó para que se tomara la decisión. Aún se espera que los rumores sean aclarados directamente por Shakira.

Shakira no actuará en la inauguración del Mundial de fútbol en Qatar, me confirman fuentes del equipo de la cantante. Todos los ojos estaban puestos sobre ella después de que artistas como Dua Lipa y Rod Stewart rechazaran participar. @YAhoraSonsoles pic.twitter.com/ULPPr8SdhV — Bricio Segovia (@briciosegovia) November 15, 2022