Dua Lipa reveló los motivos por lo que no cantará en el Mundial de Qatar 2022

Quedan pocos días para uno de los eventos deportivos más importantes: el mundial de fútbol que tiene como sede a Qatar. En una edición que ha sido bastante diferente a las anteriores, pues sus fechas habituales tuvieron que ser modificadas y se definieron reglas muy estrictas para los turistas, los fanáticos empezaron a generar demasiadas expectativas.

Uno de los momentos que más había causado incertidumbre era el espectáculo de inauguración, en el que siempre se tienen a grandes estrellas de la música para darle inicio a esta gran fiesta del balompié.

Te puede interesar: Shakira, J Balvin y BTS: estos son los artistas que abrirán el Mundial de Qatar 2022

Publicidad

Es por ello que en redes sociales se crearon varios debates para comentar sobre los cantantes que serían ideales para este evento, teniendo en cuenta no solo los gustos de los fanáticos de este deporte, sino también todo lo establecido por el país anfitrión.

Ante esto, se viralizó información falsa en la que se aseguraba que la británica Dua Lipa haría parte del grupo de artistas que se iban a presentar en el acto musical de la inauguración de Qatar 2022, algo que al parecer gustó mucho a los internautas.

No obstante, la cantante no permitió que se siguiera desinformando a los hinchas y a través de una historia en su cuenta de Instagram aclaró que no solamente no va a estar presente en este evento, sino que nunca estuvo en medio de algún tipo de negociación para hacerlo.

Conoce más: ¿Vuelve y juega? Dua Lipa es señalada de plagio, esta vez por una canción de Kimberly Loaiza

Al asegurar que iba a estar alentado a Inglaterra desde lejos, también reveló los motivos por los que no haría parte del mundial de fútbol: "espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo".

Publicidad

Todo esto se da en el marco de críticas a esta sede con respecto al cumplimiento de los derechos humanos, pues varios trabajadores, quienes hicieron parte de la construcción de los estadios, alegan que no se les ha realizado dicho pago, mientras que, de acuerdo con The Wall Street Journal, presuntamente miles de personas murieron en el proceso.

Así mismo, ha generado controversia todo lo relacionado a las estrictas normas que hay alrededor de temas como bebidas alcohólicas, la vestimenta y relaciones íntimas fuera del matrimonio.