No Te Va Gustar anuncia gira por Colombia para celebrar 30 años de música

En 1994, Montevideo vio nacer una de sus bandas insignias para el nuevo mileno: No Te Va Gustar . Tres décadas después, los inventores de un rock alternativo con candombe, pop y dejos de ska que hizo estragos en América Latina se tomará Colombia con una gira por Medellín, Manizales, Bogotá y Cali el 15, 17, 22 y 24 de febrero respectivamente. 'A las nueve', 'Ese maldito momento', 'Chau', 'Tan lejos' y otros hits contemporáneos de la banda sonarán en nuestras tierras en febrero de 2024.

El octeto uruguayo nació el 25 de junio de 1994 encabezado por Emiliano Brancciari, quienes nos ofrecieron un espectáculo maravilloso en su última presentación en Colombia en el Festival Cordillera 2022 . Esta vez, los multi nominados a los Latin Grammy volverán para desatar la murga rock con la que han conquistado nuestros corazones en cuatro ciudades de Colombia.

Las leyendas contemporáneas de nuestros sonidos latinoamericanos cada vez hacen más giras nacionales llevando su música a las diferentes ciudades del país. No Te Va Gustar se suma a esta tendencia en una celebración definitiva de su emblemática carrera.

Once discos de estudio, con ese clásico de 2010 titulado 'Por lo menos hoy', dan muestra de un repertorio de éxitos que sonarán en el Orquideorama de Medellín para un concierto enigmático entre las plantas y la noche, en la cercanía íntima del Teatro Fundadores de Manizales, dentro de las columnas del Movistar Arena en el corazón de Bogotá y bajo los techos clásicos del legendario Teatro Enrique Buenaventura de Cali.

