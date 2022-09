El Hip Hop en español hizo historia durante el cierre de la primera edición del Festival Cordillera

La primera edición del Festival Cordillera cerró con broche de oro su segundo día de fiesta y uno de los grandes protagonistas de esta jornada fue el escenario ‘Cucuy’, el lugar donde el Hip Hop retumbaría y uniría a miles de personas que llegarían hasta acá para escuchar algunos de sus artistas preferidos.

La jornada la abrió Nelson Martínez, más conocido como N. Hardem, un rapero de 28 años oriundo de Bogotá que hace poco también participó en el festival Hip Hop al Parque y quien estuvo acompañado de la United Fruit Co, una agrupación bogotana dedicada a hacer Hip Hop Jazz, y también por Mismo Perro, un MC, Dj, beatmaker y hasta productor musical muy respetado y querido en la escena.

Mira también: El festival de Hip Hop al Parque demostró que esta cultura sigue viva en su segundo día de fiesta

Publicidad

Desde las 2:15 p.m. y hasta las 3:00 p.m., N. Hardem deleitó a todos los asistentes a su show que pudieron escuchar canciones como ‘Free Play aka Orbe’ o ‘Na su Zisi’. Además de esto, Mismo Perro también salió detrás de las consolas para sorprender con su clase con el micrófono. Las voces de estos dos Mc’s se unirían para realizar un homenaje a todos los Dj’s y recordar que sin Dj no hay show, no hay beat, no hay Funky, no hay MC y no hay flow.

La siguiente en la lista sería Lianna, una artista de 38 años nacida en Medellín y que lleva más de la mitad de su vida haciendo música. Su presentación iniciaría a las 3:30 p.m. y terminaría sobre las 4:15 p.m., pero estos 45 minutos fueron escasos para todo lo que podía hacer esta mujer sobre el escenario.

Con un outfit fenomenal que combinaría prendas tradicionales con estilos muy contemporáneos, la artista dejó todo en cada verso que se vio acompañado por algunas voces de refuerzo, esto le dio un toque especial a cada canción. Baterías y bajos también dirían presente en este show que quedará guardado en la memoria de Lianna para siempre.

Caían las 4:45 p.m. y una enorme multitud de personas se dirigía al escenario ‘Cucuy’, pues el turno era para un representante de Cuba, y sí, hablamos de Al2 El Aldeano. Este artista es un rapero de 39 años proveniente de esta isla del Caribe y encontró en el Hip Hop una herramienta para alzar la voz y realizar una protesta.

Publicidad

Aldo Rodríguez, como es su nombre de pila, saltó al escenario con un estilo único y particular. Vestido con camisa blanca, blazer negro, pantalón ajustado del mismo color y zapatillas clásicas, Al2 dejó con la boca abierta a todos los presentes.

Mira también: Las leyendas de la música en español dieron un majestuoso cierre al Festival Cordillera

Miles de personas llenaron el escenario y corearon una a una sus canciones. Su show inició demasiado explosivo e interpretó algunos de sus sencillos más recientes, pero conforme a como pasaba el tiempo era el turno de las canciones más antiguas y ahí fue cuando más se sintió el amor del público que no paró de gritar y cantar.

Publicidad

La propuesta de Al2 fue demasiado especial, ya que contó con instrumentos en vivo que pintaron de otro color su show y con ayuda colombiana para su presentación, como por ejemplo AstrallBass, quien fue su Dj para esta ocasión o Santiago Parra, el encargado de acompañarlo en las cuerdas en esas emotivas canciones acústicas que tanto le gustan a su público.

Ya comenzaba a ocultarse el sol cuando Akapellah, un rapero venezolano, tuvo su oportunidad en este escenario. Eran exactamente las 6:15 p.m. cuando Pedro Elias Aquino Cova salía de tras bambalinas imponiendo su estilo. Vestido de chaqueta morada, la cual llegaba casi hasta sus rodillas, un hoddie con la capota puesta, un pantalón ancho y un poco caído y unas increíbles zapatillas, el ‘Gordo Funky’ animaba a un público que se encontraba entusiasmado con su presencia.

Publicidad

Akapellah inició su show interpretando ‘Como Mario’ y finalizó con ‘Am0r’, dos de sus canciones más escuchadas en el mundo entero y que por su puesto no podrían faltar. Acompañando estos temas, quiso tener un detalle de finísima coquetería, por eso invitó a un compatriota suyo, Apache, quien salió con un atuendo bastante característico y lo acompañó a cantar ‘Lo necesario’, pero no fue el único, la agrupación Rap Bang Club también subió al escenario para entonar ‘Los Creadores’.

Este show en particular fue bastante especial, pues el ‘Gordo Funky’, quien ya no es gordo, pero sigue manteniendo su estilo Funky, demostró que una presentación en la que únicamente hay un Dj con el Mc también puede ser de nivel y bastante innovadora. Su propuesta visual fue algo de otro mundo, ya que cada canción compactaba a la perfección con una imagen o una transición específica y esto, sin lugar a dudas, demuestran quienes son los verdaderos pesos pesados del género.

El turno que seguía era para una agrupación que venía directamente desde el barrio Las Cruces hasta el Parque Metropolitano Simón Bolívar. La Etnnia era la cuota nacional que en ese momento jugaba de local ante su gente y sobre las 7:45 p.m. saldrían a escena con lo mejor de su repertorio.

Con las voces de Ata y El Kaiser, el 5-27 puso la mano en el aire de todos los asistentes que no paraban de cantar ninguna de sus canciones. Batería, guitarra, bajo y hasta violín generaron una armonía difícil de describir, pero bastante emotiva para la multitud que no quería que este show acabara.

Publicidad

Dos invitados inesperados, pero bastante especiales acompañaron esta presentación. El primero fue Ras Jahonnan, un cantante de Reggae, Raggamuffin y Dancehall que haría la parte de Kafu Banton en la canción ‘From The Barrio’ y ,como si fuera poco, también le realizó un pequeño homenaje a ‘El Zebra’, exintegrante de La Etnnia, interpretando sus recordadas y queridas líneas en la canción ‘Noicanicula’.

Mira también: La Etnnia: La agrupación de rap que está próxima a cumplir 30 años haciendo lo que mejor sabe

La siguiente en la lista fue la Mc proveniente de la sabana de Bogotá, hablamos de Kei Linch, conocida popularmente también como ‘Anarkía’ y con quien La Etnnia cantaría uno de sus himnos más importantes en todo el mundo: ‘Malvado Instinto’.

Publicidad

El cierre del grupo fue digno de admirar. Con más de tres décadas haciendo Hip Hop en muchos países, la agrupación bogotana sacó la casta y brilló por su excelencia sobre el escenario. Sus visuales también acompañaron demasiado bien la presentación y enloquecieron a todo un público que gritaba cada vez que nombraban el 5-27.

Eran las 10:00 p.m. cuando la multitud se reunía nuevamente en el escenario ‘Cucuy’, los aficionados al Rap en español asistían en masa para presenciar un show único y sin igual, pero lastimosamente el último en nuestro país. Javier Ibarra, conocido en el mundo del Hip Hop como Kase. O se presentaría en Bogotá en el marco de su gira de despedida de la música y el Festival Cordillera fue el lugar perfecto para hacerlo.

Publicidad

Con la sencillez que tanto lo caracteriza hasta para vestir, la sonrisa de oreja a oreja y una felicidad que contagiaba a todo el mundo de inmediato, Kase. O subió a la tarima en compañía de su Jazz Magnetism, un grupo de músicos que le dieron más entusiasmo a esta despedida.

Mira también: ¿Quién es Kase.O y por qué es considerado como un ícono mundial en la escena del Rap en español?

Durante una hora y treinta minutos Javier Ibarra realizó un show impecable, realmente no habían silencios o transiciones entre una canción y otra, todo parecía ser orquestado en un solo compás, logrando así atraer la atención del público que simplemente transitaba por el lugar, pero que llegaban a escucharlo. Canciones como ‘Esto no para’, ‘Yemen’, ‘Pavos reales’ o ‘Repartiendo Arte’ retumbaron en todos los rincones del recinto que acogió esta celebración musical.

Las sorpresas fueron saliendo una a una conforme avanzaba la presentación y una invitada muy especial, que repitió tarima en un solo día, fue la que llegó para alegrar aún más al público presente. Kei Linch volvió a subirse al escenario, pero esta esta vez lo hizo para acompañar a Kase. O y así cantar juntos ‘Mazas y catapultas’. A esta canción se le añadió un pequeño baile entre los dos protagonistas que salió mejor de lo esperado.

Todos los detalles para este show fueron bien cuidados y estudiados. Un homenaje a la cumbia colombiana, algunos regalos traídos especialmente para la fanaticada, simulaciones de abandonar la tarima y algunas charlas en los interludios fueron los que hicieron quedar a todo aquel que se acercaba al escenario ‘Cucuy’.

Publicidad

Ya sobre la hora y a punto de terminar su show, Javier agradeció una vez más a todos los presentes, pero esto no quedó aquí. Kase. O es un hombre enamorado de Colombia, de su gente y la cultura y esto lo demostró cuando pidió “un amor” para algunos de sus amigos como Alcolirykoz, Crudo Means Raw, Doble Porción y N. Hardem.

Lo que hizo más especial este momento fue la mención a Métricas Frías, un rapero que recientemente falleció y con quien quedó pendiente una colaboración, según el mismo Javier. Aquí también hubo tiempo para enaltecer el nombre de LosPetitFellas, en especial a Nicolai Fella, ya que el protagonista del show afirmó que “si Nicolás se inspira en Kase. O, lo ha superado. Se acabó el debate.”

Publicidad

El cierre fue uno de los más emotivos de esta jornada. Nadie quería que Javier se bajara del escenario. Todo el mundo deseaba parar el tiempo durante ‘Renacimiento’, la última de su repertorio ese día y la que cerraría una increíble carrera musical en nuestro país. A su salida regaló unas motivadoras palabras, agradeció nuevamente a sus músicos, se despidió, repartió besos y abandonó el lugar cantando y bailando al ritmo de ‘El baile del muñeco’, canción del artista Argenis Carruyo.

Como mención especial, y ya que Javier Ibarra lo nombró, también hay que resaltar la participación de LosPetitFellas en este festival. Su propuesta musical no deja de tener raíces del Hip Hop y lo conseguido el día anterior en el mismo escenario fue digno de admirar. Un espacio a reventar, miles de almas cantando al mismo son y demasiadas emociones encontradas, fueron los pilares fundamentales de esta reunión familiar de todos los ‘Fellas’.

Publicidad

Con esto cerramos la primer edición del Festival Cordillera, un evento cultural en el que los protagonistas son los sonidos en español, nuestro idioma y lo que deja también la vara bastante alta para futuras ediciones. Esperamos que el Hip Hop siga teniendo una cuota de participación de igual o mayor nivel como la que vivimos el pasado 24 y 25 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar para disfrutar como familia de toda la música.