Las leyendas de la música en español dieron un majestuoso cierre al Festival Cordillera

La primera edición del Festival Cordillera llegó a su final después de entregar dos días donde sus asistentes en el Parque Simón Bolívar unieron sus voces con las de los más grandes exponentes del rock en español y celebraron las raíces de un continente unido. Con un line-up sin precedentes, se cumplió con las expectativas de los más de 25 mil asistentes, aunque algunos se mostraron decepcionados con ciertas presentaciones.

El músico argentino Mateo Sujatovich, cuyo proyecto es Conociendo a Rusia , fue el encargado de entonar los primeros versos y acordes en el segundo día de este encuentro de sonidos latinoamericanos a las 2 p.m en el escenario ‘Aconcagua’. Con sus temas pop indie, el joven interpretó cerca de 9 nueve temas con los que el público disfrutó al ritmo de ‘Tu Encanto’, ‘Cabildo y Juramento’ y ‘Loco en el desierto’ para celebrar que recientemente recibió dos nominaciones a los premios Latin Grammy.

Publicidad

Mira también: Almas vibrando con sonidos latinoamericanos: Así se vivió el primer día del Festival Cordillera

Después de que el maestro Piero, de 77 años, se presentara en la tarima del ‘Cocuy’ acompañado de una banda de músicos que ejecutaron a la perfección cada nota, fue el turno de que Andrea Echeverri y Héctor Buitrago encendieran el ímpetu de celebración al llegar a 'Aconcagua' (escenario que rinde homenaje a una montaña en Argentina) con los temas más emblemáticos de su banda Aterciopelados. Aquí recibieron a Frailejón Ernesto Pérez para cantar juntos y hacer saltar a todo un público que desde temprano se sintió extasiado. A la par de esta presentación Lianna pisaba fuerte en escenario ‘Cocuy’ para demostrar por qué hace parte de la realeza del hip hop nacional.

Con su tan característica serenidad y acompañado de su guitarra llegó Caloncho a ‘Cotopaxi’ a las 4:45 p.m., allí interpretó sus mejores éxitos como ‘Somos Instantes, ‘Optimista’ e interactuó con su banda, la cual no cesó de animar al público a desatar toda su euforia y gritos. El cantante mexicano invitó a Mateo Sujatovich al escenario a antar juntos y posteriormente cerró su paso por el Festival Cordillera con el tema ‘Palmar’, que es originalmente una colaboración con Mon Laferte.

Uno de los artistas más esperados por los más de 20 mil presentes a este ritual de sonidos que marcaron a varias generaciones fue la llegada del cantautor ganador de varios premios Grammy: Draco Rosa. En su setlist que le permitió dejar su legado en la cordillera durante una hora, interpretó temas que generaron gritos que lograron escucharse hasta los otros rincones del Parque Simón Bolívar.

Publicidad



Faltando solo 15 minutos para las 7 de la noche salió al escenario Julieta Venegas, la reina del continente y logró detener el tiempo, pues resultó ser encantadora con su voz y e interpretación del acordeón y del piano. Simplemente una artista que demuestra lo que es la genuina admiración de sus seguidores frente a una mujer que no conoce la palabra límites. ¡El público le confirmó a Julieta Venegas que la ama con limón y sal!

“Ya los extrañábamos un chingo, creo que eran diez años de no venir acá, no mames cabrón, no mames…pero esta noche nos vamos a desquitar con todo”, fueron las palabras de inicio del gran Fher, lider de Maná, leyendas de la música en español que llegaron a 'Aconcagua'.

Publicidad

Sin importar las miles de opiniones que genera la banda, su presentación en esta cordillera fue de las más esperadas y quienes fueron testigos de este momento único pueden decir que se sintieron como amigos cercanos de, especialmente, Fhernando Olvera, quien interactuó de forma muy especial y humilde en cada segundo.

Todos los temas estuvieron precedidos por anécdotas que quedarán grabadas en el corazón de las 25 mil almas ávidas de emoción que conocieron, entre risas y lágrimas, historias detrás de cada tema e incluso invitaciones a cuidar el medio ambiente, a disfrutar hasta el más minio detalle de la vida y enviar luz hasta el más remoto lugar del planeta. ¡Una presentación verdaderamene magistal!

Publicidad

Estos cuates mexicanos destaparon el baúl de los recuerdos de los presentes y lograron que cada corazón realizara un viaje cronológico hasta sus mejores épocas, pues las lágrimas no faltaron durante las más de 15 canciones entonadas desde el escenario Aconcagua.

Maná pasará a la historia de Festival Cordillera como uno de los espectáculos con momentos más memorables protagonizados por Fher, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín que con sus solos de guitarra aumentaba la euforia del público.

Te puede interesar: El último canto de Totó la Momposina: así fue el adiós a los escenarios de una leyenda

El aclamado vocalista disfrutó de “beber lo que beben los colombianos” sin dejar una sola gota en su vaso, confesó historias de sus temas y cerca de finalizar su presentación recogió un brasier que alguien lazó al escenario y con el mismo se recostó en la pasarela durante todo el tema ‘Clavado en un bar’.

Publicidad

En el escenario Cocuy fue el turno de que el gran Kase. O demostrara todo su poder con su Jazz Magnetism y logró encantar a todos y cada uno de los presentes que llenaron la carpa con sus gritos, cantos y saltos. Después fue el turno de la banda mexicana Zoé, que desafortunadamente resultó ser una decepción para la gran multitud que los esperó, especialmente por parte de su vocalista, a quien la banda tuvo que hacer su máximo esfuerzo para cubrir las falencias de León Larregui.

Publicidad

El Festival Cordillera cerró con broche de oro de la mano de una de las agrupaciones más grandes de todos los tiempos: Café Tacvba. Desde las 11:45 p.m. se llevó todos los aplausos posibles en lo alto del ‘Cotopaxi’ y fueron catalogados como los más grandes del fin de semana con una presentación increíble que varios asistentes sintieron que debió durar más para disfrutar de verdaderos himnos como ‘Cómo Te Extraño Mi Amor’, ‘Las Flores’, ‘La Chica Banda’, entre otros.

Este gran evento musical logró reunir a las más grandes leyendas de la música latinoamericana y quienes asistieron a esta primer edición reafirmaron la grandeza de sus organizadores, Páramo Presenta, para entregar conciertos inigualables. No queda más que decir gracias por lo que se vivió el 24 y 25 de septiembre y esperar con ansias una segunda edición que llene el corazón y alma de todos aquellos que se conmueven con la música de nuestro continente.