La caída de Lana del Rey en el Super Bowl 2024 que se volvió viral en redes sociales

El Super Bowl es uno de los eventos más importantes de todos los años en materia deportiva y musical, y la edición número 58 del 11 de febrero de 2024 no fue la excepción. En este evento, las miradas de varios estaban puestas en las celebridades que asistieron; ya que se vivieron momentos que resultaron ser bastante comentados en redes sociales, como la aparatosa caída que sufrió la cantante estadounidense Lana del Rey cuando estaba en la tribuna.

En el Super Bowl 2024 compitieron los Kansas City Chiefs vs. Los San Francisco 49ers; Usher fue el artista encargado de realizar el show del medio tiempo y en las gradas fue posible ver Taylor Swift apoyando a su novio, el jugador Travis Kelce. Otros famosos que estuvieron en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, fueron Lady Gaga , Justin Bieber , Kim Kardashian y muchos más.

Entre los artistas que estuvieron en el público, se encontraba la intérprete de música indie, Lana del Rey, quien se volvió viral en redes sociales por cuenta de una caída que sufrió tras resbalarse minutos antes de que terminara el partido.

Todo sucedió en la última jugada, cuando Kansas City consiguió los 6 puntos que les darían la victoria; en este momento Taylor Swift y las personas que se encontraban con ella en el palco celebraron por todo lo alto. La euforia se apoderó de ellos y empezaron a saltar, pero un aficionado empujó a la dueña de temas como 'Born To Die' y 'Blue Jeans', quien terminó en el piso.

Por supuesto, el hecho resultó bastante cómico para los internautas; por esto las reacciones y memes no se hicieron esperar e inundaron las redes sociales. Aquí te mostramos algunas de las publicaciones realizadas en X, anteriormente Twitter.

Primera y última vez que Lana del Rey va a un evento deportivo jajajaja pic.twitter.com/SKwytbyDI0 — ana⁴⁴ (@anapau_villa) February 12, 2024

Lana Del Rey llegando a su casa después de que la tiraran pic.twitter.com/a5MnKM0pcS — Danie ☽ (@canciondebruma) February 12, 2024

Lana del Rey es todo lo que está bien. 🖤 pic.twitter.com/FlAlpqRKqh — Cristian López (@Xristianlopezzz) February 12, 2024

lana del rey at the super bowl: pic.twitter.com/OQnBFmj6N6 — toeknee (@tonypraysick) February 12, 2024

Lana del Rey después de que la tiraran y nadie le hiciera caso pic.twitter.com/9Sx28Mw2D7 — el gosco (@ghostcolour) February 12, 2024

Usher también generó diversos comentarios y opiniones por su show del medio tiempo, ya que cantó algunos de sus mejores éxitos y contó con varios invitados como Alicia Keys , Ludacris, H.E.R, Will.i.am y Lil Jon. Muchos usuarios esperaban ver a Justin Bieber acompañarlo en el estadio interpretando 'Somebody To Love', no obstante, esto no sucedió.

