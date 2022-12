Usher desvela una nueva canción de Michael Jackson

El cantante Usher quiso honrar la memoria del malogrado Michael Jackson durante su actuación en los premios de música iHeart Radio celebrados en Los Ángeles, sorprendiendo al auditorio Shrine de la ciudad californiana al interpretar por primera vez 'Love Never Felt So Good', uno de los temas inéditos del rey del pop que estarán disponibles en su segundo disco póstumo: 'XSCAPE'.

El último sencillo de la extensa carrera de Michael Jackson fue grabado en 1983 y producido por la famosa dupla formada por John McClain y Paul Anka, aunque ahora ha pasado por las manos del reputado productor L.A. Reid para adaptarla a los tiempos modernos. El sello discográfico Epic Records y los responsables del patrimonio musical del artista serán los encargados de lanzar el citado álbum el próximo 13 de mayo, un trabajo que contará además con colaboraciones como las de Mary J. Blige y Justin Timberlake.

Además de incendiar el escenario para presentar en público el regreso del mítico Michael Jackson, Usher se ha dedicado a reivindicar constantemente el legado de su ídolo en los años posteriores a su fallecimiento, causado por la inyección letal de Propofol que recibió en 2009 de su médico personal, el controvertido Conrad Murray.

"Michael Jackson ha sido de lejos el artista que mayor influencia ha tenido en la música actual. Cuando el canal MTV aún no emitía videoclips de artistas afroamericanos, él dijo que su deber era el de emitirlos, y mirad lo que pasó después", aseguraba Usher a MTV News.

"No puedes decir que eres un artista de este siglo si no cuentas con influencias suyas. Yo me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de compartir escenario con él y de conocerle personalmente. Siempre lo tendré en mi recuerdo", añadía en la misma entrevista.