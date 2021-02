Así fue el espectáculo de The Weeknd en el show de medio tiempo del Super Bowl

Para este año, el tan aclamado show de medio tiempo del Super Bowl estuvo a cargo del cantante canadiense The Weeknd, quien sorprendió a los miles de espectadores y televidentes con su espectáculo en el Raymond James Stadium interpretando sus mejores éxitos.

Abriendo con su canción ’Star Boy’, The Weenknd se robó las miradas del mundo con una presentación nunca antes vista, pues en lugar de realizarla en la mitad de la cancha, tuvo lugar en una parte de las gradas del estadio, donde apareció a bordo de un convertible antiguo.

Para cerrar con broche de oro el entre tiempo de la final entre los Tampa Bay Buccaneers Vs los Kansas City Chiefs se vivió cuando cientos de bailarines acompañaron al cantante en el campo de juego, mientras interpretaba su canción ‘Blinding Lights’, show que estuvo adornado de juegos pirotécnicos.

'Can't Feel My Face', 'Feel It Coming' y 'Save Your Tears', fueron otros de las canciones interpretadas por el artista en su gran show.