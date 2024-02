Taylor Swift tuvo varios momentos icónicos en el Super Bowl: mira los mejores

A través de redes sociales, el Super Bowl se ha convertido en tendencia, no solo por ser uno de los eventos deportivos más importantes del año, también por el show de medio tiempo del que Usher estuvo encargado junto a varios invitados especiales .

Diferentes nombres han dado de qué hablar además del intérprete, el primero de ellos es Justin Bieber, quien ha sido blanco de comentarios y memes después de que crecieran los rumores sobre que sería uno de los artistas invitados.

Aunque si estuvo viendo el partido junto a su esposa Hailey Bieber, el intérprete de ‘Baby’ no se subió al escenario en ningún momento, como sí lo hicieron Alicia Keys, Ludacris, H.E.R, Will.i.am y Lil Jon, quienes aportaron al performance.

De la misma forma, otro nombre que se convirtió en tendencia es el de Taylor Swift, quien asistió desde muy temprano al partido para apoyar a su novio. Lo hizo, junto a varias de sus mejores amigas, entre ellas Ice Spice y Blake Lively.

Durante el partido, la artista ha protagonizado diferentes momentos que se han convertido en memes, como el momento en el que se terminó completamente una cerveza sin siquiera respirar y junto a una de las chicas que compartían con ella.

Taylor Swift entendió perfectamente de que trata el #SuperBowl 😌 pic.twitter.com/Kf1r1ly9I9 — La Abuela García®™ (@rthur013) February 12, 2024

Asimismo, una comparación que ha estado a la orden del día es el cliché de la cantante apoyando al deportista, igual que en famosas películas como High School Musical, con quienes han tenido paralelos en trinos de ‘X’, antes conocido como Twitter.

taylor swift en la mitad del super bowl alentando a travis pic.twitter.com/LOytKigyOp — Indie 505 (@Indie5051) February 11, 2024

Lana del Rey también asistió al evento deportivo y estuvo compartiendo junto a la intérprete de ‘Look what you made me do’, las dos se dejaron ver bastante cercanas mientras que veían el partido entre los Kansas City Chiefs vs. Los San Francisco 49ers.

Lana Del Rey Y Taylor Swift Se Juntaron En el #SuperBowl #SuperBowl2024 pic.twitter.com/ZEwsmZP124 — Kenia Del Rey 🖤 (@mtzosmx) February 12, 2024

Otro tema que ha sido comentado es su mala relación con Justin Bieber, aunque esto no es un secreto para nadie y parece que los artistas no se han visto, pero sí han protagonizado bromas y los usuarios de Internet apuestan por lo que pasaría si compartieran.

Taylor Swift y Justin Bieber encontrándose en el Super Bowl pic.twitter.com/7Wqdol7eZp — a (@armandouribio) February 11, 2024

Finalmente, quien también asistió al Super Bowl es Ariana Grande, la artista ha sido motivo de conversación desde su primera aparición y varios internautas se preguntan con quién llegó al partido, pues se le vio llegar con una colega actriz.

