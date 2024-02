Premios Grammy 2024: Estos fueron los mejores vestidos en la alfombra roja

La 66a entrega de los Premios Grammy 2024 inició desde temprano en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, pues diferentes artistas de talla internacional asistieron al preshow, en donde se entregaron varios reconocimientos a artistas latinos, tal es el caso de Juanes, quien empató con Natalia Lafourcade en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino, o como lo hizo Peso Pluma, quien se llevó el primer gramófono de su carrera.

El evento avanzó hasta que fueron llegando diferentes famosos a la alfombra roja, en donde tuvieron la oportunidad de hablar con los medios de comunicación acerca de los proyectos que lanzaron en 2023 y con los cuales esperan haber sorprendido a la Academia de la Música.

Dentro de las celebridades más destacadas se encuentran Doja Cat, Miley Cyrus, Peso Pluma junto Nikki Nicole, Lana del Rey, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift, Billie Eilish, entre otros famosos. Como cuota colombiana destacaron los cantantes paisas Karol G y Maluma, quienes también estaban nominados.

La gala dio inicio sobre las 8:00 p.m., hora Colombia con la presentación de Dua Lipa, quien interpretó 'Training season', 'Houdini' y un pedazo de 'Dance the night away'. Posteriormente, el presentador Trevor Noah les dio la bienvenida a los cantantes a la velada y anunció que Beyoncé, Oprah Winfrey y Meryl Sreep estarían presentes durante la noche en donde se entregan las estatuillas a los mejores de la industria.

Conoce en la siguiente lista quiénes fueron los mejores vestidos de la alfombra roja.



Dua Lipa:

#GRAMMYs: Dua Lipa y su papá en la alfombra roja de hoy ✨ pic.twitter.com/0iJKsyDxkA — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 4, 2024

Ed Sheeran:

Ed Sheeran en la alfombra roja de los #GRAMMYs ✨ pic.twitter.com/eKlE2fYcqw — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 4, 2024

Olivia Rodrigo:

📸 | Olivia en la alfombra roja de los #GRAMMYs! pic.twitter.com/TX0OgFmzQe — Olivia Rodrigo Argentina (@OliviaRodrigoAR) February 5, 2024

Peso Pluma:

Peso Pluma y Nicki Nicole en la alfombra roja de los #GRAMMYs pic.twitter.com/1koDbmGLnZ — Playlist Magazine (@PLAYLIST_MAG) February 5, 2024

Lana del Rey:

Lana Del Rey en la alfombra roja de los #GRAMMYs 🖤 pic.twitter.com/tWNdF2J2tl — Lana Del Rey Venezuela | Salvar Lucas🧉 (@LanaDelReyVen) February 5, 2024

Billie Eilish:

Ya está Billie en la alfombra roja, después de ganar su octavo Grammy hace un ratito. Va por Canción del Año.#GRAMMYs pic.twitter.com/DeRBHEFyqp — Baini 📷🧣 (@Lbaini) February 4, 2024

Maluma:

¿Cuántos corazones para Maluma en la red carpet de los #GRAMMYs 2024? pic.twitter.com/6U5POzoLe4 — ActitudFem (@Soy_Actitud) February 5, 2024

Taylor Swift:

Que mujer Taylor Swift pic.twitter.com/vFjlpmYTF2 — Florchuta (@afterglowflor) February 5, 2024

Miley Cyrus:

Miley Cyrus en la alfombra roja de los #GRAMMYs ✨ pic.twitter.com/N2edjgV8VK — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 4, 2024

Karol G:

Karol G se convierte en la primera artista femenina en ganar el Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Urbana’ pic.twitter.com/BuDmlpuBcC — Indie 505 (@Indie5051) February 5, 2024