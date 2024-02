Jon Bon Jovi es elegido como Persona del Año 2024 en los Premios Grammy

El rockero estadounidense Jon Bon Jovi fue reconocido este 2 de febrero como Persona del Año 2024 en la 33 edición de los premios MusiCares, la rama benéfica de la organización de los Grammy que condecora cada temporada a alguna estrella de la música por su legado y labor filantrópica.

"Las personalidades que han recibido este premio antes son increíbles. Es un gran honor que me lo entreguen. Siento algo así como estar entrando al Monte Rushmore de la industria de la música", afirmó el artista, ataviado con traje de chaqueta negro, durante la alfombra roja de este evento celebrado en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

La gala en la que se homenajeó al cantante natural de Nueva Jersey, que cuenta con un premio Grammy en su palmarés, fue presentada por el cómico Jim Gaffigan y contó con actuaciones de figuras como Melissa Etheridge, Shania Twain, Jason Isbell, Brandy Clark, Damiano David, Goo Goo Dolls, Jelly Roll o Marcus King.

También estuvieron presentes Paul McCartney y Bruce Springsteen, a quien un emocionado Bon Jovi quiso dedicar especialmente parte del galardón que recibió.

"Quiero mencionar a mi héroe, amigo, a mi mentor... a Bruce Springsteen. Su madre falleció hace dos días, cuando él ya venía en el avión hacia aquí. Ciertamente habría entendido si hubiera dicho que no podía asistir, pero él quería estar aquí porque se preocupa por la música y por mí. Le estaré siempre eternamente agradecido", expresó el intérprete de 'It's My Life'.

Sobre el cantautor y compositor británico dijo que es "un señor galardonado con este premio anteriormente" cuyo trabajo contribuyó a que "todos los presentes se reunieran" en otra edición de esta ceremonia.

Además del propio vocalista y líder de la banda de rock, el premio MusiCares a la persona del año había recaído anteriormente en estrellas como Joni Mitchell, Dolly Parton y Smokey Robinson.

Jon Bon Jovi, que estuvo acompañado por su mujer Dorothea Hurley y su hija Stephanie Rose Bongiovi, creó hace casi dos décadas la organización Jon Bon Jovi Soul Foundation y la JBJ Soul Kitchens, que ayuda a combatir el hambre, la pobreza y la falta de vivienda proporcionando alimentos, casas e iniciativas de formación laboral en Estados Unidos.

"La labor filantrópica ha sido una piedra angular de mi vida y siempre ha ido en paralelo a mi carrera musical y mis logros", había afirmado la estrella del rock cuando supo que sería galardonado.

Es uno de los protagonistas de la docuserie 'Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story', que rememora la historia de la agrupación con la colaboración de sus antiguos y actuales miembros.

Recientemente, se han desarrollado toda una serie de eventos paralelos organizados por la Academia de la Grabación de EE.UU. que tendrán como colofón la 66 edición de los Grammy, prevista para este domingo 4 de febrero en el recinto Crypto.com Arena de Los Ángeles. EFE