Juanes ganó su cuarto Grammy anglo: Quedó empatado con Natalia Lafourcade

Los más recientes trabajos de Juanes y Natalia Lafourcade empataron ante los ojos de la Academia de la Grabación que les concedió a cada uno un Grammy al Álbum de rock latino este domingo 4 de febrero en Los Ángeles, donde además Peso Pluma conquistó el primer gramófono de su carrera.

'Vida cotidiana', del cantante colombiano, y 'De Todas Las Flores', de la intérprete mexicana, vencieron en la categoría latina, una de las decenas que se anuncian durante la Premiere, la antesala a la gala de los Grammy.

Mira también: Premios Grammy 2024: Dónde se realizará el evento y a qué hora dará inicio

"Este álbum fue un regreso a mi jardín interior", dijo Lafourcade visiblemente emocionada. "La música es poder", agregó.

En esta primera parte de la mayor fiesta de la música, 'X Mí (Vol. 1)', de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, triunfó como Álbum pop latino, Y Peso Pluma, el fenómeno del regional mexicano, se embolsilló su primer gramófono con 'Génesis' que se impuso como el mejor álbum de música mexicana.

Publicidad

El cantante de 27 años ha conquistado el mercado internacional con sus letras y su estética, arrasando en las carteleras de Billboard y llenando estadios en Latinoamérica y Estados Unidos.

No te pierdas: Jon Bon Jovi es elegido como Persona del Año 2024 en los Premios Grammy

Su ausencia en la categoría a mejor artista revelación levantó cejas entre especialistas y analistas de la industria que lo vieron como una señal de que la falta de consideración de la Academia de la Grabación hacia los artistas latinos es una tradición difícil de quebrar.

A diferencia del año pasado, cuando Bad Bunny hizo historia al ser nominado al Álbum del año con su taquillero 'Un verano sin ti', en la 66ª edición de los premios que celebran lo mejor de la música los artistas latinos fueron relegados a sus categorías específicas.

Publicidad

La Premiere de los Grammy entrega 85 galardones, dejando nueve premios para la gala.



Una tarde 'Barbie'

La banda sonora de 'Barbie', la cinta dirigida por Greta Gerwig y que arrasó en los cines el año pasado, comenzó con dos premios, uno de ellos para Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, con 'What I Was Made For?', que se alzó como la mejor canción escrita para medios visuales.

"Gracias Greta por hacer la película más increíble, más hermosa y más empoderante", dijo Eilish al recibir el premio junto a su hermano.

Te puede interesar: Premios Grammy 2024: Conoce la lista de los principales nominados a la gala del 4 de febrero

La reflexiva balada está nominada además para mejor canción del año.

Otro que comenzó la tarde con buen pie fue el rapero y activista de Atlanta, Killer Mike, quien se llevó los gramófonos a mejor canción de rap, mejor interpretación de rap y mejor álbum de rap.

Publicidad

El súpergrupo de música indie boygenius también se llevó tres galardones, uno atrás del otro, dejando a sus integrantes Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker casi sin aliento de tanta emoción.

"La música salvó mi vida. Todo el mundo puede estar en una banda", dijo Baker.

Phoebe Bridgers se llevó además el Grammy a la mejor interpretación en un dúo de pop junto a SZA por su colaboración en 'Ghost in the Machine'.

Publicidad

'Con luz propia', de la exprimera dama Michelle Obama, ganó el galardón al mejor audiolibro. AFP.