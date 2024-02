Premios Grammy 2024: Dónde se realizará el evento y a qué hora dará inicio

Todo preparado para que arranque la 66 edición de los Grammy desde el Crypto.com Arena, el recinto en el que juegan sus partidos como local los equipos de baloncesto Los Angeles Lakers y LA Clippers.

La gala se desarrollará a partir de las 5:00 p.m. hora local (Estados Unidos) de este domingo 4 de febrero, en el que hay altas probabilidades de lluvias "muy intensas", según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., por lo que la organización se ha apresurado a desplegar un dispositivo especial de carpas y paraguas gigantes que protejan a las estrellas durante su paso por la alfombra roja.

Esta nueva entrega de los Grammy, con el cómico Trevor Noah como maestro de ceremonias por cuarto año consecutivo, estará marcada por un dominio casi absoluto de talentosas mujeres.

SZA es la más artista nominada de la cita con nueve candidaturas gracias a su álbum 'SOS', seguida de Phoebe Bridgers y Victoria Monét con siete cada una, mientras que boygenius, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y Jon Batiste aspiran a seis premios respectivamente.

La autora del tema 'Kill Bill' compite en las tres categorías reinas -canción, grabación y álbum del año- y de ganar en este último apartado se convertiría en la primera afroamericana que se lleva ese premio en 25 años, después de que Lauryn Hill hiciera lo propio con 'The Miseducation of Lauryn Hill' en 1999.

Asimismo, Taylor Swift podría hacer historia con su disco 'Midnights' si vence en la categoría de álbum del año. De ser así, se erigiría como la primera persona en ganar cuatro veces en ese apartado, superando así a cantantes como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, quienes hasta ahora, como ella, tienen tres.

Otras cantantes con dilatadas trayectorias podrían estrenar su palmarés en los Grammy, como es el caso de Lana Del Rey, quien ha acumulado once nominaciones a lo largo de su carrera, o Miley Cyrus, que ha sido nominada en ocho ocasiones desde 2015.

La gala también contará con artistas veteranos como Joni Mitchell, quien competirá por el galardón a mejor álbum de folk; Metallica y Foo Fighters, que disputarán el gramófono a mejor álbum de rock; o Dolly Parton, quien aspira a mejor actuación solista de country.

Cuatro horas y media antes de la ceremonia principal, se celebrará la conocida como 'premiere de los Grammy', en la que se desvelará el nombre de los ganadores en otras categorías de menos relumbrón, como las especializadas en música latina, donde destacan nombres como el de Karol G, Rauw Alejandro, Maluma, Peso Pluma o Pablo Alborán. EFE