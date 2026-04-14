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¿Hoy dan 'A Otro Nivel? Cambios en programación por partido Colombia- Chile - CaracolTV

Caracol Televisión anunció cambios en su parrilla de contenidos debido a que abrirá un espacio para que el Gol Caracol transmita el enfrentamiento de la Selección Colombia que se prepara para el Mundial Femenino.

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Cambios en la programación de HOY 14 de abril por partido Colombia VS. Chile femenino

Caracol Televisión anunció cambios en su parrilla de contenidos debido a que abrirá un espacio para que el Gol Caracol transmita el enfrentamiento de la Selección Colombia que se prepara para el Mundial Femenino.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Cambios en la programación de HOY 14 de abril por transmisión de Gol Caracol.