Con la mente en cumplir con 'Ponte la 21', Tato sufre de un ataque de risa

Seguimos trayéndoles más participantes del talento de Caracol Televisión que se suman a ser parte de 'Ponte la 21' y demostrar qué tan hábiles son para hacer veintiuna con el balón de fútbol.

Es aquí donde les recordamos como va esta importante tabla de posiciones: Nando Monge es primero con 21 puntos, le sigue Thor con 18, Juan Diego Vanegas , Frank Solano , Obvidio y el teniente Rincón con 12, Suso el Paspi con 7 y cierran Mary Méndez, Carlos Vargas y Carlos Giraldo con 2 cada uno.

Te puede interesar: Chumillo supera los resultados de 'Ponte la 21', pero al parece no entiende el objetivo

Publicidad

Cabe destacar que Chumillo puede ir o de primero o de último en el podio, ya que hizo más de veintiún impactos al balón, sin embargo, estos los hizo con la mano y no con las piernas o la cabeza.

Después de haber visto a su compañero de elenco de Sábados Felices , quien al parecer no entendió muy bien la dinámica ya que impactó el balón con las manos y no con los pies, este ventrílocuo no se deja atemorizar y acepta el reto de Chumillo.

Con expectativa en lo que pueda pasar, este humorista deja caer el balón y empieza con sus intentos, en los que se le puede notar bastante nervioso con el resultado, pues sabe que carga con la responsabilidad de obtener mejores resultados que sus compañeros de programa, quienes se encuentran liderando la tabla de posiciones.

Conoce más: El teniente Rincón toma el balón para ser parte de 'Ponte la 21' y tiene su propio contador

Así mismo, tiene la presión de su propio retador, quien está pendiente de cada una de las cosas que logre el encargado de darle vida al particular Tato, por lo que si comete un error sabe que no lo dejarán de molestar.

Publicidad

Es por ello que por más de que quiere mantener la concentración, no puede contener la risa que le da el tener a la gente alrededor viéndolo y no lograr el objetivo tal y como el quiere.

@caracoltv Muy lindo el intento de Tato, humorista de @sabadosfelicesco, pero nos quedaron muchas dudas sobre su destreza haciendo 21 😅⚽️ ¿Cómo lo vieron ustedes? >>¡Disfruta la fiesta mundialista en @golcaracol! #qatar2022 ♬ Futebol - L. Comp. Project