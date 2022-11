Thor se suma al reto mundialista de 'Ponte la 21', aunque tiene un particular ayudante

Ya arrancó la fiesta mundialista y a través de Gol Caracol los colombianos hemos estado vibrando con todas las emociones que tiene este importante evento deportivo en el que las selecciones de los diferentes continentes nos ponen a sufrir y emocionarnos con cada una de las jugadas que ocurren dentro de la cancha y las estrellas que quieren llevarse la anhelada copa.

Así mismo, es innegable el gran ambiente que se vive afuera de los estadios, pues diferentes nacionalidades, culturas, géneros y edades se reúnen en un solo lugar para vivir a pleno una de sus mayores pasiones: el fútbol. Es por esto que Qatar tiene toda la atención de los hinchas que están conectados con lo que sucede alrededor del deporte rey.

Te puede interesar: Juan Diego Vanegas, de Día a Día, se le midió a hacer el reto de ‘Ponte la 21’, ¿cómo le fue?

Publicidad

Gracias a esto, el talento de Caracol Televisión no se ha querido perder ni un detalle de la gran alegría que conlleva un mundial de fútbol, pues a pesar de que nuestra selección no obtuvo uno de los cupos, los colombianos nos caracterizamos por llevar el balompié en las venas y disfrutar de cada uno de los partidos.

Es por ello que nuestras estrellas han aceptado el reto de 'Ponte la 21', que consiste en lograr hacer veintiuna con un balón; un pequeño juego muy característico entre quienes practican este magnífico deporte.

Conoce más: En La Red aceptan el reto de 'Ponte la 21', ¡uno de ellos es la revelación!

Los primeros en medir sus habilidades fueron los presentadores de La Red , quienes estuvieron intentándolo por primera vez, por lo que fue un momento para divertirse entre amigos y animarse a intentar cosas un poco distintas a las que están acostumbrados.

Cabe destacar que Frank Solano fue la gran sorpresa, pues no solamente fue el que logró concretar más entre sus compañeros, sino que ¡llegó hasta 12! quedando sin palabras y dejando con la boca abierta al resto de los miembros del programa de entretenimiento.

Te puede interesar: ¿Perdieron la prueba? Suso El Paspi y Thor se le midieron a jugar en el Diccionario Futbolero

Publicidad

La Red se encargó de retar a Día a Día , por lo que Juan Diego Vanegas quiso ser el encargado de representar a todos su compañeros y poner la vara demasiado alta. Definitivamente, el chef, a pesar de tener varios intentos, pudo hacer varios impactos al balón, por lo que pone al programa matutino en el primer lugar de este complicado reto. Tras esto, la pelota ahora pasa a manos de Thor, de Sábados Felices , quien busca superar la marca de Juan Diego.

En su primer intento, el cual toma como parte de un calentamiento, exalta que: "hace muchos años no juego fútbol, espero que me entiendan". Tras esto, el humorista procede a hacer su segunda prueba en la que no solo no sale como él esperaba, sino que además se le atraviesa un ayudante.

Publicidad

Convencido de que la tercera es la vencida, Miguel se concentra para entregar todo de sí y superar el reto impuesto por el chef, por lo que termina obteniendo un gran resultado, ¿le alcanza para superar a Día a Día?

@caracoltv @miguelthoroficial recibió el balón de parte de Día a Día y se le midió a hacer el reto PonteLa21. Tres intentos fueron necesarios y una “ayudita” extra de su perro Odín 🐶 #qatar2022 <<¡Disfruta la fiesta mundialista en @golcaracol! ♬ Futebol - Dorcia