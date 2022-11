Chumillo supera los resultados de 'Ponte la 21', pero al parecer no entiende el objetivo

El talento de Caracol Televisión sigue siendo parte de 'Ponte la 21', el reto con el que queremos medir sus habilidades futbolísticas al ponerlos a hacer la tradicional veintiuna para que vibren y se emocionen aún más mientras vemos el Mundial de Qatar de 2022 a través del Gol Caracol.

Hasta el momento, el podio está de la siguiente manera: Nando Monge es primero con 21 puntos, le sigue Thor con 18, Juan Diego Vanegas , Frank Solano , Obvidio y el teniente Rincón con 12, Suso el Paspi con 7 y cierran Mary Méndez, Carlos Vargas y Carlos Giraldo con 2 cada uno.

De esta forma, nuestros participantes se han dado cuenta que esta prueba no es tan fácil como parece y que no siempre tener varios intentos les ha funcionado.

Este humorista acepta el reto de su colega el teniente Rincón, a quien anteriormente le había hecho el favor de ir contando cada uno de sus intentos mientras que este intentaba concentrarse en lograr un puntaje perfecto.

Este humorista ni corto ni perezoso no la piensa dos veces y en su primera oportunidad implementa una táctica que no cumple con el objetivo de dificultad que tiene este ejercicio del fútbol.

No obstante, esto no parece afectarle, pues no pierde la concentración al contar cada uno de los impactos que le da al balón, ya que su intención es superar a todos los otros miembros del talento del Canal Caracol que ya participaron en este reto.

A pesar de esto, el humorista quiere hacer un segundo intento, en el cual quiere dar a relucir a Chaparral, Tolima, pues quiere que sus coterráneos se sientan orgullosos de él.

