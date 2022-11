¿Suso el Paspi hace trampa? El presentador acepta el reto 'Ponte la 21'

Nos acercamos a que se culmine la primera ronda de partidos del Mundial de Qatar de 2022 en la fase de grupos y la euforia del fútbol ha contagiado a más de un colombiano, por lo que el talento de Caracol Televisión no podía quedarse por fuera de este gran festejo.

Es por ello que quisimos medir las capacidades futbolísticas de nuestros presentadores y humoristas; por lo que La Red fue el primero en estrenar la pelota y dejar a Frank Solano como su mejor representante, pues los demás no pudieron superar dos toques.

Te puede interesar: Thor se suma al reto mundialista de 'Ponte la 21', aunque tiene un particular ayudante

Publicidad

Tras esto, Juan Diego Vanegas , el chef de Día a Día, se sumó a este juego, igualando con 12 impactos al miembro del programa de entretenimiento de los fines de semana. Sábados Felices también puso su cuota en este reto deportivo con Thor quien hizo 18 golpes al balón y Nando Monge , quien no solo hizo un puntaje perfecto, sino que se encargó de seleccionar al siguiente en participar.

Apenas se entera de este reto, Suso el Paspi acepta ser parte de 'Ponte la 21' y demostrar sus habilidades con el balón, más después de ver cómo el humorista lo había logrado en el primer intento, algo que no cualquiera puede conseguir.

Conoce más: ¡Es el turno de Nando Monge! El humorista se deja contagiar del reto 'Ponte la 21'

Este carismático presentador y comediante se compromete con hacer la veintiuna y se concentra en lograr el objetivo, por lo que en su primer intento lo podemos ver utilizar una técnica muy habitual.

No obstante, su segundo intento no fue del mismo estilo, ya que no lo hace de la forma ideal ni cumple por completo con la intención de este juego tan típico en quienes practican este deporte.

@caracoltv ¡Llegó la hora de poner las habilidades futboleras de Suso a prueba! El Paspi se le midió a hacer la 21, pero parece que no fue como todos esperábamos. 😅 Aún así decidió retar a @obvidionodmal a cumplir el reto. ¿Lo logrará? ⚽️ ♬ Futebol - L. Comp. Project