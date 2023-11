Caso Canserbero: Fiscalía de Venezuela reabre investigación del cantante fallecido en 2015

El Ministerio Público (MP/Fiscalía) de Venezuela ordenó reabrir la investigación por la muerte del cantante de rap y hip-hop Tyrone José González, conocido como Canserbero, quien falleció en 2015 tras una caída, que medios locales atribuyeron a un presunto suicidio, informó este 11 de noviembre el fiscal general Tarek William Saab.

En su cuenta en X (antes conocido como Twitter), el fiscal indicó que designó a la Fiscalía 85 Nacional para volver a activar el caso del icónico artista, quien recientemente reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los mejores raperos en español.

#AHORA el @MinpublicoVEN luego de #solicitar #recientemente al Juez 8 Control de #Aragua que #NO acordará concluir el Caso “CANSERBERO” relacionada con el lamentable fallecimiento de Tyrone González: ha #designado la Fiscalía 85 Nac Plena: para en base al clamor de… pic.twitter.com/aXrIODU6N1 — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) November 11, 2023

Saab indicó que se ordenaron inmediatamente varias diligencias de investigación que incluyen la inspección técnica del sitio del suceso, el levantamiento planimétrico, varias citaciones a testigos presenciales y referenciales y la evaluación del protocolo de autopsia para verificar la viabilidad de una exhumación del cadáver del músico.

¡Atención! Declaraciones en video de Tarek William Saab, sobre la reapertura del caso del cantante de Rap, "Canserbero" pic.twitter.com/xo6KCXN4Cu — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) November 12, 2023

El fiscal recordó que, recientemente, el Ministerio Público solicitó no concluir el caso de el deceso del cantante y aseguró que la orden de reabrirlo responde al clamor de familiares y amigos. Cabe destacar que a lo largo de estos ocho años tras la muerte de Canserbero, varios de sus fanáticos han asegurado que su fallecimiento se dio en extrañas circunstancias y que para ellos no era cierto el hecho de que se haya suicidado.

Tarek William Saab dejó en claro que la reapertura de la investigación se da como una manera de conocer lo que realmente sucedió en este lamentable hecho, alrededor del cual se han creado muchas teorías conspirativas, puesto que no se tiene una claridad de los acontecimientos

"Justicia, ¡es lo menos que le deben! Can para siempre", "Justicia para Can y su familia", "Ya era hora", "A ver si se demuestran por fin que fue un asesinato", "Ya es hora de que se haga justicia por este caso que está lleno de gente con manos sucias y en libertad aún", "Me alegro mucho, un hombre con semejante talento no tenía por qué acabar así", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos de Canserbero al conocer esta noticia.

En enero de 2015, medios locales reseñaron que González cayó de un décimo piso y murió, poco después de que el anfitrión del apartamento donde se estaba quedando en el estado Aragua (norte), el también músico Carlos Molnar, resultara apuñalado y muerto.

- EFE