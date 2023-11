Esta es la millonaria suma de dinero que Yeison Jiménez cobra por un concierto

Yeison Jiménez es uno de los artistas más reconocidos en el país, pues su exitosa carrera musical lo ha llevado a convertirse en uno de los máximos exponentes del género popular en Colombia, e incluso a nivel internacional. Pero la gloria no llegó a la vida de este cantante de la noche a la mañana y esto fue justamente lo que reveló recientemente.

El intérprete de temas como 'Mi Venganza', 'Tenías Razón' y 'Ni Tengo Ni Necesito' participó en el podcast 'La Ventana' de Camilo Díaz y Duván Gómez. Mientras recorría de Bogotá en carro, reveló ciertos datos de su vida antes de alcanzar la fama y el reconocimiento por su talento.

Mira también: Yeison Jiménez confesó que se graduó del colegio cuando estaba con casa por cárcel

En primer lugar, habló de lo agradecido que se siente con el Dios en el que cree y dijo: "Yo he logrado hacer muchas cosas muy rápido porque mi fe es muy grande. La gente dice: 'Este es Yeison Jiménez y cobra 150 millones de pesos', pero no saben que yo empecé cobrando 80 mil pesos por un show completo de 40 minutos en bares, cantinas, billares y demás".

Esto despertó el asombro por parte de los presentadores del formato (acompañado de video en Youtube ), quienes no podían creer que esta cifra fuera real. Acto seguido, los moderadores del podcast le preguntaron por su pasado cuando vendía aguacates, y él relató todo lo relacionado con sus trabajos antes de dedicarse por completo a la música; pues cree que no hay excusas para no salir adelante.

No te pierdas: Amparo Grisales le dijo a Pipe Bueno que lo extrañaba como jurado en Yo Me Llamo, ¿a quién no?

Publicidad

Cabe resaltar que en otra oportunidad, durante una entrevista que le concedió el artista de 32 años al programa 'Táchalo', explicó cómo fueron incrementando sus ingresos; lo que sucedió en gran parte gracias a su canción 'Aventurero'.