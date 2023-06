Yeison Jiménez confesó que se graduó del colegio cuando estaba con casa por cárcel

Yeison Jiménez ha logrado consolidarse como uno de los cantantes populares más importantes en Colombia y el mundo, sin embargo, es una persona que ha estado llena de impactantes historias, las cuales ha compartido en diversas ocasiones. Es por ello que trató varios puntos de su vida en una entrevista en La Sala de Laura Acuña , en donde dio detalles de cómo fue graduarse mientras tenía casa por cárcel.

En medio de la charla, Laura Acuña quiso poner sobre la mesa el tema de la época escolar del cantante, por lo que sin duda hizo referencia a que él obtuvo uno de los mejores ICFES de Colombia; el tercer lugar para ser más específicos.

Sin embargo, más que evocar a un gran logro, Yeison Jiménez recordó las condiciones bajo las que estaba en dicho momento: "me gradué con casa por cárcel". Ante la sorpresiva declaración, la presentadora le preguntó sobre los hechos que causaron esto, ante lo cual él comentó que: "nunca lo he dicho y no lo puedo decir. Tuve problemas, me sacaron de mi colegio y por mis notas académicas me logré graduar".

A su vez, el artista popular confesó que estuvo así durante siete meses y que tan solo podía salir a estudiar, pues era lo único que tenía permitido fuera de su vivienda, ya que era menor de edad.

"Me daban permiso para ir a estudiar y me puse una meta, dije 'voy a ser el mejor'", añadió Yeison Jiménez, quien a su vez expresó que hace mucho tiempo no hablaba de este tema, pues considera que su vida está llena de compromisos y giras que lo hacen dejar de lado este tipo de conversaciones.

Tras esto, exaltó los motivos por los cuales no suele juzgar a las personas, principalmente cuando no las conoce, pues él fue una víctima de su entorno: "yo estaba viviendo en un sitio en donde todo lo que pasaba era malo y yo no era la excepción, pues a mí me permeó eso. Hay veces que ser malo es la opción o sino no sobrevives y así me tocó a mí hasta que la embarré".

Por otra parte, Yeison Jiménez confesó que cuando era joven todos sus amigos murieron, lo que lo llevó a pensar que no iba a llegar a los 25 años, por lo cual cuando cumplió dicha edad se sintió bastante eufórico y lo celebró por todo lo alto.

Continuando con su graduación, el cantante hizo énfasis en que pudo lograrlo gracias a que el director del colegio era de Manizales y decidió darle "media oportunidad" ya que era su paisano, ante lo cual él se comprometió a entregar todo de sí y sacar adelante sus estudios: "el único requisito era que yo no podía decir nada de mi vida estando en el colegio".

Finalmente, mencionó que en esta misma época decidió asistir a una iglesia cristiana, impulsado por una compañera de la institución educativa, dado que estaba empeñado en dejar atrás todo su pasado. Aunque inicialmente lo hizo porque ella era de su interés, mencionó que logró conseguir una propia conexión con Dios.