Yeison Jiménez sigue conquistando los escenarios europeos con su gira 'Quinto Elemento Tour'

El cantautor, compositor y exponente de la música popular colombiana, Yeison Jiménez , dio inicio a su 'Quinto Elemento Tour' por Europa en el que incluye más de 8 presentaciones en diferentes ciudades de España y Francia.

Gira que comenzó el 09 de febrero en Madrid con una rueda de prensa, allí Yeison Jiménez habló con medios regionales e internacionales quienes asistieron para entrevistar al colombiano que desde hace cuatro años, no pisaba suelos europeos con una expectante gira musical como 'Quinto Elemento Tour'. Espacio donde el cantante expresó: "Como siempre será un placer verlos, todo mi equipo y yo estamos muy emocionados por volver a tierras españolas" .

Te puede interesar: Confesiones de un aventurero: el duro camino al estrellato que recorrió Yeison Jiménez

En su segundo día de gira el cantante de Manzanares, Caldas no pudo resistirse a recorrer la ciudad de Madrid y antes de dar apertura a su primer show el 10 de febrero, decidió explorar una vez más las calles de esta ciudad que lo acogió con las puertas abiertas.

Para el 11 de febrero el turno correspondió a Tenerife, la isla más grande de Canarias. El artista viajó junto a su equipo de trabajo con las expectativas altas al ser esta la primera vez que se presentaba allí en concierto. Con un show cargado de música popular y regional colombiana, Yeison Jiménez interpretó canciones como 'Bendecida', 'Ya No Mi Amor' y 'Aventurero', sencillos que fueron los protagonistas de la noche. El cuarto día de gira, se realizó en Mallorca, España con un espectáculo que duró más de dos horas.

Publicidad

Con su anterior gira que realizó en el 2022, el cantante colombiano llenó más de 14 escenarios con el 'Quinto Elemento Tour USA'; todos 'sold out' y ahora Europa no es la excepción. Hasta la fecha tres ciudades con llenos totales. Paris, Lugo, Alicante, Barcelona y Valencia también prometen sorprender a este manzanero que quiere llevar su bandera y música por todos los rincones del mundo.

Mira también: Yeison Jiménez y Jessi Uribe presentan la colaboración esperada del género: 'Me Tiré al Alcohol'

Próximas presentaciones por Colombia

Con 'Titanes Tour' y junto al reconocido cantante y exponente del género regional colombiano Jessi Uribe , los artistas llegarán el 25 de febrero con una contienda de música popular. Yeison Jiménez y Jessi Uribe estarán frente a frente, canción contra canción, por 12 ciudades y municipios del país; Villavicencio, Yopal, Montería, Pitalito, Ibagué, Soacha, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cali y Bogotá.

Publicidad

Yeison Jiménez, también confirmó que hará parte del concierto junto a Los Tigres del Norte para el 11 de marzo en el Estadio El Campín de Bogotá. Sobre este evento, el artista comentó: "Hacer parte de este concierto es muy importante para mi, Los Tigres del Norte son de esas bandas que admiro y he seguido desde antes de comenzar mi carrera, me siento muy complacido de compartir tarima con estos grandes de la música regional mexicana y más aún en El Estadio El Campín. Allá nos vemos, con el Corazón!"