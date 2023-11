Murió Evan Ellingson, actor que hizo parte de ‘CSI: Miami’ y ‘Bones’, a los 35 años

A una semana del fallecimiento de Matthew Perry , el reconocido intérprete de Chandler en la serie 'Friends', Hollywood se vuelve a estremecer con la muerte de Evan Ellingson, un actor de 35 años, que había participado en importantes producciones de la industria del entretenimiento y la televisión estadounidense, como 'Bones', '24' y 'CSI: Miami', donde le dio vida al hijo de Horatio Caine.

Según el medio TMZ, Ellingson falleció el domingo 5 de noviembre en su casa en el condado de San Bernardino, California, donde su cuerpo fue descubierto en su dormitorio. Esto, de acuerdo con información recogida por la oficina del forense. Hasta el momento, los motivos de su deceso no se ha esclarecido y se espera que las autoridades emitan un comunicado oficial en los próximos días con los resultados de la autopsia.

El padre del actor, llamado Michael Ellingson, le dijo a TMZ que Evan fue encontrado en una centro de rehabilitación, además señaló que él había luchado con las drogas en el pasado, pero que había mejorado recientemente. El joven, quien participó en 18 episodios de 'CSI: Miami' durante tres temporadas, se retiró de las cámaras desde hace una década.

La carrera de Evan Ellingson en la industria televisiva empezó a sus 13 años con la participación como el joven Chuck en la película 'Living In Fear', estrenada en el 2001, y en la serie de 'Hospital General'. Posteriormente, obtuvo gran reconocimiento por su papel en la cinta 'My Sister's Keeper', el cual protagonizó con Cameron Diaz Cameron Diaz , Abigail Breslin y Jason Patric.

Desde ese momento, actuó en producciones en series como 'Titus', 'That Was Then', 'Mad TV', 'Salvajes por completo', 'Bones' y '24', entre otras.

Diversas publicaciones han recogido entrevistas que el joven concedió cuando su carrera estaba en su punto más alto. En el 2009, el actor habló sobre su vida personal y se mostró agradecido por su profesión: “Mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que me gustaban. Pronto encontré mi pasión por la interpretación”.

Adicionalmente, se ha dicho que la muerte de su hermano a causa de una sobredosis lo afectó profundamente y cambió su vida hasta el punto en que se enfocó en ganar dinero. “Me di cuenta de que había mucho más en la vida y lo importantes que eran las personas. Habría dado todo lo que tenía para poder recuperar a mi hermano”, dijo Ellingson en una entrevista en 2022 desde su centro de recuperación.